Megszakadt az előszállási széria

Erős gólterméssel zárult a Fejér megyei labdarúgó-bajnokság másodosztályának déli csoportjának hétvégi fordulója. Vajtán a rangadónak készülő Adony elleni találkozó súlyos vereséggel végződött a vendégeknek. A Mezőfalva idegenben veszített, a Nagykarácsonynak sem ment, a Baracs is várakozáson alul teljesített, bár azért hazavitte a pontokat.

Ezt ne hagyja ki! Hamis halálgörbével kelt pánikot a baloldali politika és média

Az eddig hazai pályán szinte verhetetlen Előszállásnak nagy sorozata szakadt meg, négy győztes találkozó után kapott ki.

Előszállás – LMSK Cobra Sport 2–4 (0–1)

Előszállás: Nagy – Haraszti, Nyári, Béres, Czifra, Bognár, Kercza (Balogh N. 68.), Szalai (Kovács 68.), Bozsoki, Reichardt, Romhányi.

LMSK: Kovács – Muskovits. Iliás, Tombor, Sütő, Horváth, Horváth, Tóth, László, Bánki, Mocher. Csere: Virág.

Gólszerző: Reichardt (59.), Czifra (67.), illetve Tóth (34.), Horváth (50., 54., 60.).

Rengeteg kihagyott hazai helyzet és jó mezőnyjáték jellemezte a találkozót. A futball törvényszerűségei viszont most is beigazolódtak. Hiába a sok munka, amennyiben a gólszerzési lehetőségek befejezetlenül maradnak – summázható az előszállási történet.

A mérkőzés tapasztalatait Masinka Csaba előszállási edző foglalta össze: – A lehetőségeink alapján simán nyernünk kellett volna. Ráadásul a második félidő utolsó húsz percében szinte egy kapura játszottunk, de mégsem tudtunk egyenlíteni.

Szabadegyháza – Nagykarácsony 3–2 (3–1)

Nagykarácsony: Bártfai – Fülöp, Jeney, Kovács D. (Kovács R. 13.), Simon (Huszár 60.), Kiss, Mohácsi, Rácz, Gazsó, Felföldi, Magyari.

Gólszerző: Csupor (18., 26.), Buza (36.), illetve Gazsó (15.), Mohácsi (65.).

Mergl István, Nagykarácsony: – A bajnokság folytatásában még mindig létszámhiánnyal küzd a csapat. A második fél­időben kitámadtunk, de nem értük utol az első játékrészben hármat rúgó ellenfelünket.

Szabadbattyán – Mezőfalva 3–0 (1–0)

Mezőfalva: Vereb – Kiss, Balázs, Magosi (Baranyai 54.), Török, Balogh D., Németh, Bakos, Horváth (Vad 68.), id. Sági J., Ásványi.

Gólszerző: Blaski (23.), Farádi (50.), Balazsek (90.).

Bakos János, Mezőfalva: – Erősen tartalékos csapattal utaztunk Szabadbattyánba, ahol gyenge játékkal válaszoltunk a hazai rohamokra. A vendéglátók megérdemelten tartották otthon a pontokat.

Vajta – Adony 6–1 (1–1)

Adony: Hamar – Budai, Fábián, Tamon, Vukaljovics, Erdei, Bagóczki, Nebucz, Varga, Tatár, Balogh.

Gólszerző: Horváth (18., 77.), Mágocs (48., 89.), Orsós (75.), Bősze (87.), illetve Erdei (28.).

Az adonyi együttes szerdán a Fejér Megyei Kupában is pályára lépett, hogy aztán a körzetünkhöz tartozók közül legtovább állva maradt csapat is búcsúzzon a sorozattól a 6. fordulóban. A megájllt az első osztály másodikja, a Mór jelentette 4–0-s sikerével. A bajnokin egy félidőn keresztül derekasan helytálltak a listavezető bajnokaspiránssal szemben.

Horváth Zoltán, Vajta: – A fél­időt követően elfáradt az Adony. A győzelem talán annak is köszönhető, hogy a szünet után ritmust váltottunk és a megszokottól eltérő felfogásban játszottunk. Egy jól mozgó, de a helyzeteit kihasználatlanul hagyó partnert győztünk le.

Mónos Zsolt, Adony: – A gyors hazai vezetés korán megtörte a társaságot. A szépítő találat és a szünet után pedig végleg elveszett a csapat. Mentálisan omlott össze a gárda, amit a következő fordulókra nehéz lesz korrigálni.

Aba Sárvíz – Baracs 0–1 (0–1)

Baracs: Vaszócsik – Nagy E., (Badi 62.), Palkó, Prókai (Nagy D. 54.), Deli (Sebestyén 87.), Éliás, Rezes, Hepp, Mészáros, Balogh (Huber 66.), Kőkuti.

Gólszerző: Rezes (11.).

Idei Szabolcs, Baracs: – Mostanában elkényelmesedtek a fiúk. Biztonsági játékra törekszenek, ami talán lehetne izgalmasabb is. Volt két meg nem adott gólunk, de így is győztünk. Azért ebből a meccs­ből többet is kihozhattunk volna. Egyetlen vigasz van csak, a három pont.

További eredmény: Seregélyes – Polgárdi 2–2.

A bajnokság állása