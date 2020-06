Meghatározó volt, kiktől tanult Dunaújvárosban is

Az utóbbi időben több olyan, korábbi válogatott férfikézilabdázó vonult vissza, aki vagy Dunaújvárosban nevelkedett, vagy pedig játszott a Dunaferr csapatában, az itt eltöltött idő pedig későbbi pályafutása során meghatározó volt.

A ’90-es évek végére az NB I egyik élcsapata lett a Dunaferr a férfimezőnyben is, ami éppen húsz évvel ezelőtt a bajnoki cím elhódításában, a KEK-döntős szereplésben, az Európai Szuperkupa harmadik helyében csúcsosodott ki Skaliczki László edző vezetésével. Ekkor és az utána következő időszakban is számos kiváló játékos pallérozódott Dunaújvárosban, vagy fiatalként fedezték fel, és került ide, hogy aztán később az élvonal és a válogatott ajtaján is bekopogjon.

Közülük, akik még az utóbbi időszakig is játszottak, többen visszavonultak idén, múlt héten a legutóbb Komlón szereplő Katzirz Dávid döntött így, aki júniusban lesz negyvenéves. Napokkal korábban a közel egy évtizedet a Dunaferrben eltöltő Zubai Szabolcs akasztotta szögre a mezét. Áprilisban pedig Fazekas Nándor, ő a 97/98-as szezonban Veszprémből érkezett kölcsönbe, és elmondása szerint Kolics János edző kihozta belőle a legjobbat.

„Olyan önbizalmam volt nála, hogy mindenkinek leesett az álla. Abban az évben megszorongattuk a veszprémieket, talán az volt életem legjobb szezonja” – nyilatkozta.

A Dunaferrben 2002 és 2004 között játszó 95-szörös magyar válogatott Katzirz, aki csapatkapitányként a csonka szezonban majdnem minden mérkőzésen pályára lépett Komlón, arról beszélt a Nemzeti Sportnak múlt héten adott interjújában, hogy pontosan tudta magáról, sosem ő volt a legtehetségesebb, a leggyorsabb és a legügyesebb játékos a csapataiban. – Amit elértem a pályafutásom során, azt a szorgalmamnak és a befektetett munkának köszönhettem. Ezt a mentalitást próbáltam átadni a többieknek, hogy lássák, a tehetség önmagában nem elég, a kemény munka viszont mindenképpen meghozza a gyümölcsét. Fiatalabb koromban nekem is rengeteget segítettek a tapasztalt játékosok – mondta, majd példákat is hozott.

– Pécsen Horváth Tamás, Ivo Díaz, Németh Attila és Szente Gábor mutatott jó példát, Dunaújvárosban pedig olyan játékosokkal dolgozhattam együtt, mint Rosta Miklós, Kertész Balázs, Szathmári János, Bene Tamás vagy Kemény József. A velük való kapcsolatom határozta meg az én mostani viszonyomat a fiatal játékosokhoz – tette hozzá.