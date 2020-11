Meghatározó játékosok hiányában kellett készülni

Az NB III Közép csoportjának tizenhetedik fordulójában a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata vasárnap 13.30 órakor Budapest Honvéd-MFA második számú együttesét fogadja. A jelenlegi információk szerint.

A csütörtöki sajtótájékoztatón a DPASE vezetőedzője, Jakab Elek először értékelte a múlt heti, Iváncsa KSE elleni idegenbeli vereséget, majd a Budapest Honvéd II elleni következő találkozó előkészületeiről beszélt.

– Különleges mérkőzést játszottunk Iváncsán, hiszen egy fél csapatra való játékosunk hiányzott sérülés, illetve betegség miatt. A kezdő csapatban ifjúsági korú játékos is szerepelt, és a kispadon is ennek a korosztálynak a képviselői ültek. Ráadásul nemcsak a korosztállyal, hanem a posztok betöltésében is voltak problémáink. A kialakult védelmünk alaposan átalakult, plusz a tizedik percben Barta Barnabást is le kellett cserélni sérülés miatt. Markovics Bence került vissza a védelembe, de így hiányzott az ő munkabírása a középpályáról.

Vereségünk ellenére azonban elmondható, hogy becsülettel küzdöttünk, a fiataljaink tisztességesen helytálltak. A Budapest Honvéd II elleni felkészülésünket akadályozza, hogy a kis létszámú keretünkből meghatározó játékosok hiányoznak sérülés miatt. Az biztos, hogy Lakatos Gergőre nem számíthatunk vasárnap, bár már elkezdte a könnyített munkát. A többiek már részt vettek az edzéseken, így bízom benne, hogy ők valamilyen formában hadra foghatóak lesznek. A mostani speciális helyzetben ugye az is kérdéses, hogy lesz-e mérkőzés, hiszen a Honvéd a múlt héten lemondta az FC Dabas elleni hazai meccsét. Folyamatosan egyeztetünk a fővárosiakkal, és a jelenlegi információink szerint vasárnap lesz mérkőzés. Az Újpest elleni kupamérkőzést követően mi is aggódtunk, hiszen az újpestiek akkori csapatából azóta többen is pozitív tesztet „produkáltak”.

A mérkőzéssel kapcsolatos információ, hogy a kormány rendelete szerint sportrendezvényeken a nézők csak minden harmadik széken ülhetnek, és kötelező a 1,5 méteres távolságtartás. A maszk használata továbbra is kötelező. A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi, a szabályok megszegését szankcionálja.

A forduló további mérkőzései: Újpest FC II – ESMTK, Paksi FC II – Dabas-Gyón FC, HR-Rent Kozármisleny – Taksony SE, Szegedi VSE – Iváncsa KSE, FC Dabas – Vác FC, Monor – Hódmezővásárhelyi FC, Majosi SE – Szekszárdi UFC, Kecskeméti TE – Rákosmente FC. A Ferencvárosi TC II – Körösladányi MSK összecsapást később rendezik.