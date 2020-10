Megfogyva, de játszani kellett

A DKKA felnőttcsapatánál a koronavírus miatt karanténban lévő játékosok és a Kohász másod-, az ifik vezetőedzője, Illés Márton mellett elővigyázatosságból az NB I/B-ben szereplő U20-as csapat több húzóemberét sem nevezték a hétvégi bajnokira, azokat, akik többször az első együttessel edzhetnek.

Miután összesen tizenegy hadra fogható játékos maradt, ezért a klubvezetés megkereste a Gárdony-Pázmándot, hogy halasszák el a találkozót, elsősorban nem azért, hogy később teljes csapattal nyerni tudjanak, hanem azért, mert ilyen körülmények között nagy a sérülésveszély. Azonban az ellenfél nem járult ehhez hozzá, így le kellett játszani a meccset úgy, hogy több poszton cseréje sem volt a DKKA-nak. A fiatalok erőn felül küzdöttek a tisztes helytállásért, mert nyilván más nem lehetett a céljuk.

A klub közösségi oldalán közzétett tájékoztatójában megjegyzik: „A DKKA továbbra is, ahogyan eddig is minden esetben, együttműködő lesz, ha az ellenfél csapata hasonló kéréssel fordul hozzá!”

Gárdony-Pázmánd NKK – DKKA U20 32–20 (16–11)

DKKA U20: Szalma – Keresztes 3, Pál E. 6, Papp K. 2, Sztanó 5/5, Matucza 1, Újházi 1, Gál B. 1, Galkó 1, Veres, Jónás (kapus). Edző: Guricsné Horváth Beáta.

Az ügyben a feol.hu-n megszólalt az ellenfél edzője. Virincsik Anasztázia: – A DKKA megkeresett minket a halasztás miatt. Mi azt javasoltuk, hogy az NB I/B-re is alkalmazzuk az MKSZ által az NB I-re kiadott protokollt. Ezek szerint, ha 12 egészséges játékosnak van játékengedélye (az MKSZ honlapján található jegyzőkönyv szerint két kapus és kilenc mezőnyjátékos szerepelt csak nálunk, a szerk.), akkor a mérkőzés ne legyen elhalasztva, mivel nem szeretnénk a későbbiekben heti több halasztott meccsen szerepelni. Ebben a nehéz és új időszakban, amikor a Covid–19-vírus befolyásol sok mindent, minden lejátszott mérkőzést ajándéknak fogunk fel, és egyesületünk eddig is és a jövőben is törekedni fog arra, hogy a fair play szabályait, valamint a Covid–19 MKSZ protokollt betartva járjon el minden mérkőzés rendezésén.”

A klubhoz kapcsolódó fontos hír, hogy az NB I-ben kötelező heti tesztelések után újabb csapatnál, ezúttal a Békéscsabánál találtak koronavírusos játékost, a teljes csapat – a ­DKKA-hoz hasonlóan – tíz napos hatósági karanténba került, ami a klub tájékoztatása szerint október 22-én jár le. Azonban a szabályok alapján utána leghamarabb a nyolcadik napon lehet mérkőzést játszaniuk, így minden bizonnyal az október 25-re kiírt DKKA – Békéscsaba meccset is el kell halasztani. Ez lenne Vágó Attila csapata számára már az ötödik elmaradó bajnoki, korábban az MTK, a Vác és a Mosonmagyar­óvár elleni találkozóról volt tudott, hogy nem rendezik meg, de még elmarad a jövő szerdai kisvárdai vendégjátékuk is.