Megerősítette helyét az FTC

A legtöbb európai ország élvonalbeli labdarúgó-bajnokságában már nem rendezték meg esedékes fordulót a hét végén. A hazai NB I-ben megtartották a mérkőzéseket.

A címvédő Ferencváros hazai pályán fölényes, 5–0-s győzelmet aratott a sereghajtó Kaposvár felett a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában.

Ezzel megerősítette éllovas pozícióját, már csak azért is, mert a MOL Fehérvár a szombati játéknap zárómérkőzésén otthon – hajrában esett találatokkal – 1–1-gyel zárt a Diósgyőrrel szemben. Egy pontot szerzett a harmadik helyezett Mezőkövesd is, amely a mögötte álló Puskás Akadémiával játszott gól nélküli döntetlent.

A fontosabb találkozókról részletesen:

Ferencvárosi TC – Kaposvári Rákóczi FC 5–0 (1–0)

Groupama Aréna, zárt kapuk mögött, v.: Solymos gólszerzők: Boli (38.), Isael (58.), Blazic (73.), Varga R. (85., 92.), sárga lap: Otigba (48.), illetve Nagy K. (90.)

A kezdés után a Kaposvár rendkívül passzív taktikával engedte magára a Ferencvárost, amely ezt kihasználva azonnal óriási mezőnyfölényhez jutott. A hazai együttes azonban helyzetet ritkán tudott kialakítani, így a vendégek kapujára nem jelentett valós veszélyt. A ferencvárosiak vezető góljához kellett a kaposvári védelem kihagyása, és Boli éles szögből a rövid felső sarokba lőtt a 38. percben.

A szünet után picit kinyílt a Rákóczi, ezt az 58. percben Isael révén góllal büntette az FTC. A kétgólos hátrány nem vette a vendégek kedvét, akik közepes iram mellett próbáltak már támadni is, kevés sikerrel.

A kaposvári együttes sorsa a 73. percben pecsételődött meg, amikor egy zöglet után Blazic fejessel vette be a kaput. A végeredményt a cserejátékos, Varga Roland állította be, aki a hajrában duplázott: a szélső mindkétszer centerezés után, közelről volt eredményes.

MOL Fehérvár FC – Diósgyőri VTK 1–1 (0–0)

Mol Aréna Sóstó, zárt kapuk mögött, v.: Berke, gólszerző: Nego (88.), illetve Tabakovic (90.) kiállítva: Bamgboye (68.), sárga lap: Bamgboye (52., 68.), illetve Iszlai (9.), Brkovic (22.)

Fehérvári helyzetekkel kezdődött a találkozó, a diósgyőriek az első játékrész közepéig elvétve jutottak el a hazai kapuig. A folytatásban is a vendéglátók játszottak mezőnyfölényben, Branislav Danilovic több alkalommal védett bravúrral, így a szünetig nem esett gól. A pihenő után nagy Vidi-helyzetekkel folytatódott a meccs, már a Diósgyőrnek is voltak ziccerei, de a két kapus mindent védett. A 68. percben emberelőnybe került a DVTK, mert Funsho Bamgboye megkapta második sárga lapját. A piros lap ellenére a Fehérvár szerzett vezetést Nego Loic találatával, ám nem tartott sokáig a hazai előny, mert Haris Tabakovic két perc múlva egyenlíteni tudott, beállítva ezzel az 1–1-es végeredményt.

További eredmények: Mezőkövesd Zsóry FC – Puskás Akadémia FC 0–0, Újpest FC-Paksi FC 1–1, Budapest Honvéd – Kisvárda Master Good 1–5, Debreceni VSC –ZTE FC 0–3.

Huszonöt fordulót követően a tabellát a Ferencváros vezeti 53 ponttal (az FTC 23 mérkőzést játszott), 2. helyen áll a Fehérvár FC 50 ponttal, 3. a Mezőkövest 45 egységgel.