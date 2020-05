Még nem tudtak vízbe menni, de ez nem csak rajtuk múlik

Hétfőtől ugyan a kormányrendelet engedélyezi a sportcsapatok részére az edzéseket, a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics vízilabdázói – akik számára a zöld asztalnál véget ért az Euroliga – még nem tudták elkezdeni a vizes gyakorlásokat, mert az uszodahasználat feltételeiben egyezségre kell(ene) jutni az önkormányzattal.

Jó esélyekkel várhatta Mihók Attila vezetőedző csapata az orosz Uralocska elleni Euroliga-negyeddöntő visszavágót az első mérkőzés döntetlenje után, azonban a LEN kedden törölte a nemzetközi kupasorozatokat. Először erről beszéltünk a mesterrel.

– Tudjuk, rendhagyó a helyzet, ami pedig történt az elmúlt két hónapban, azt nem kell véleményezni. El kell fogadni és kész. Nyilván, az ember nem örül egy ilyen döntésnek, az a felvetődő probléma, hogy elég sok pénzt beletett egy-egy klub a szereplésbe, és ennek gyakorlatilag nem lett kifutása. A mi szempontunkból ez volt az az idény, amikor igazán kiugró teljesítményt nyújthattunk volna, ez most elment… Egyébként nehezen elképzelhető volt, miként is folytatódhatott volna a sorozat. Ráadásul augusztustól, szeptembertől változnak a játékoskeretek, lehet egy klub fél csapata már máshol játszik. Kérdés, a következő szezon kiírásánál miként veszik figyelembe a mostani teljesítményeket – mondta Mihók Attila, aki kiemelte, az volt a dolguk, hogy menjenek és nyerjenek, végül az Euroligát a negyeddöntő első felvonásáig egy vereséggel hozták le, amivel megint bizonyították, hogy jól dolgoznak. A továbbiakban is az a feladatuk, hogy a következő négy-nyolc-tizenhat évben is azt a minőségű munkát végezzék el, amiért legközelebb is sajnálkozhatnak, ha lefújnak egy nemzetközi sorozatot.

Az Euroliga berekesztése után a magyar bajnokság maradhat a DUE-Maarsk számára, amit egyelőre felfüggesztettek, és majd hétfői ülésén dönt az elnökség a hogyan továbbról. Ezen várhatóan a folytatásról döntenek, a szezont pedig augusztus 31-ig be kell fejezni. Mihók Attila hozzátette, a női pontvadászat valószínűleg az eredeti kiírás szerint menne tovább, amint erre lehetőség lesz.

– A férfi és a női vonal elkülönülne, mi sokkal előrébb tartunk náluk, számunkra már csak egy hónap volt hátra a kiírás értelmében a leállás előtt. A felkészülési idővel ez pont belefér a forgatási rendünkbe, az elnökség elé terjesztett javaslat szerint ezért lenne változatlan a folytatás – tette hozzá.

Az elmúlt időszakban a felnőttkeret egy része a Balatonnál dolgozott zárt szárazföldi edzőtáborban, a többiek pedig otthon, csakúgy mint az összes utánpótlás-játékos. Egy hete pedig már ismét Dunaújvárosban van az egész felnőttkeret. Hétfőtől ismét engedélyezettek az edzések a sport­egyesületek részére, így adódik a kérdés, mikor tudnak visszatérni az uszodában és melyik csapatokkal.

– Ez éppen felmérés alatt áll, az összes korosztállyal tervezzük az indulást, nyilván egyeztetve a feltételekről és azokról a körülményekről, hogy ezt biztonságosan lehessen megtenni. Pillanatnyilag más probléma van, a város részéről egyelőre anyagi kérdés kategóriájába került az uszoda újranyitása, a felmerülő költségeket elvileg az egyesületeknek kellene állniuk. Nyilván van egy fix költségvetésünk, amibe tervezve van bizonyos nagyságrendű uszodabérlet. Ez alapján dől el, kinyithat-e a létesítmény vagy nem, a rendelkezésre álló összeg elégséges-e, hogy ez megtörténjen. Ezt majd eldöntik azok, akik arra illetékesek, mi az ajánlatunkat ismertetjük, sajnos nem szakmai vitákba bonyolódunk arról, hogyan tovább, hanem úgy tűnik, ez gazdasági jellegű. Amúgy azért ez lehetne ennél összetettebb kérdés is, szóba kerülhetne, hogy több száz gyereknek nagyon komoly mozgásdeficitje van. Először arról volt szó, hogy szerdán vagy csütörtökön kezdhetünk, sajnálom, hogy ez ilyen bonyolulttá vált, mert nagyon szeretnénk már folytatni azt a munkát, ami azon kívül, mi hány forint, mégis Dunaújváros egyik kiemelkedő egyesületéről szól – fogalmazott.

Felmerült, mi történik, ha nem sikerül megállapodni, illetve meddig lehet ezt húzni. Erre a szakember azt mondta, akkor keresniük kell egy olyan helyet, ahol az előzetesen betervezett költségkereten belül biztosítanak számukra vízfelületet, mert ennél többet nem tudnak erre fordítani. Egyébként a bajnoki folytatást illetően meg kell várni, hogy mindenki medencébe jusson, és ezt követően minimum négy hét felkészülést szavazott meg a liga. Szintén az elnökség dönthet majd arról, mivel június végén a szerződések egy része lejár, ezért egyszeri igazolással aki úgy dönt, már válthatna az újrakezdés előtt, más pedig lejátszhatja a bajnokságot régi csapatával és utána tehetné ezt meg, de ezek csak javaslatok. Most a lényeg, hogy minél előbb elkezdhesse a vizes edzéseket a csapat, mert hátrányba kerül a többiekhez képest, amit a bajnoki tabellán nem szeretnének megtenni.