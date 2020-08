Még nem az „éles” csapattal, de zakó

Második nagy különbségű vereségét szenvedte el az Acélbikák jégkorongcsapata. A napokban a Vasastól kaptak ki 6–0-ra, majd szerdán a Gyergyótól 9–1-re. A tizenöt kapott és az egy lőtt gól akkor is elgondolkodtató, ha tudjuk, a DAB egyik meccsen sem az „éles” csapatával korcsolyázott jégre.

Nagyon nehéz napjainkban bármit is értékelni, hiszen a koronavírus minden sportágban mindent átírt. A dunaújvárosiaknak is több felkészülési mérkőzésük elmaradt, pedig nagyon fontos lett volna tesztelni a játékosokat, hiszen az Erste Liga szeptember 11-i rajtjára David Leger vezetőedzőnek meg kellene találnia huszonkét tagú keretét.

A jegkorongblog összefoglalójában így ír a DAB szerdai, idegenben, zárt kapuk mögött rendezett találkozójáról: a DAB a Vasas HC elleni mérkőzéshez képest erősebb kerettel lépett jégre. Ezúttal többek között Azari, Hruby, Pihlqvist és Kovács is beöltözött az alapemberek közül.

A gyergyószentmiklósiaknál Tendler mellett két frissen igazolt csatár, a finn Koskiranta, valamint a dunaújvárosiaktól megszerzett Silló alkotta az első támadósort. A Gyergyói HK a 4. percben megszerezte a vezetést, miután Jones éles szögből betalált. Az első harmad közepén a GYHK negyedik sora egy lendületes akció végén Lázár révén összehozta a második hazai gólt. Nem sokra rá emberelőnybe került a GYHK, Jones kék vonalas lövését Pinczés nem tudta védeni. A játékrész végén kétpercnyi kettős emberelőnybe került a DAB, ami kimaradt, de az ezt követő szimpla fórt sem használta ki. A 28. percben a Gyergyói HK gólra váltotta az öt a három elleni lehetőségét, a korongot Szigeti Ákos tette be közelről. A szimpla fórt Bobcek lőtte be Pinczés lepkés kesztyűje mellé. A mérkőzés felénél Koskiranta emberelőnyben megszerezte első gyergyói gólját. Egy perc sem telt el, amikor Kozma lövését a frissen beállt bolgár kapus, Ivan Sztojnov nem tudta fogni, a kipattanót Silló betette a kapuba. A nyolcadik GYHK-gólt Bobcek lőtte. A harmadik harmad elején Szigeti büntette találattal az egyik Acélbikák-játékos könnyelműségét. Az 55. percben Kovács Bronson belőtte a DAB becsületgólját.A DAB holnap 18.30 órakor a Tüskecsarnokban az FTC ellen játszik.

Gyergyói HK – DAB 9–1

Gyergyói HK: Ruczuj (Szakács) – Jones, Raszulov, Barabás, Silló, Szabó K. – Szigeti, Sára, Benedek, Lázár, Kozma – Tendler, Fejes, Bobcek, Ivácson, Koskiranta – Bíró G., Nagy Cs., Ferencz-Csibi, Elekes-Darabont.

Dunaújvárosi Acélbikák: Pinczés (Sztojnov) – Azari, Pihlqvist, Török, Nilsson, Kovács, Németh, Pozsár, Gebei, Dósa, Thürm er, András-Csáki, Szeredi, Subotic, Mestyán, Hruby, Grkovic, Somogyi N., Tamás, Bogó, Jakabfy.