Még mindig nem döntött a FINA

Kedden magabiztos győzelmet aratott a magyar női vízilabda-válogatott Hollandia ellen Szentesen a Világliga európai selejtezőjében (12–7). Így az Eb bronzmérkőzése után egy hónapon belül másodszor is legyőztük őket, azonban a mostani meccsnek azért nem volt olyan nagy tétje. Ugyanis mindkét fél a jövő vasárnap Triesztben kezdődő olimpiai selejtezőre készült gőzerővel.

Hogy aztán a koronavírus-járvány itt is átírjon mindent, bár az elmúlt napok történései alapján erre egyre inkább számítani lehet(ett). A mérkőzés után kedden este a magyar szövetség honlapja közölte, hogy biztosan nem Olaszországban rendezik meg a tornát. Azonban a FINA (a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség) akkor ezt még nem erősítette meg hivatalosan.

Szerdán ezt már több külföldi szakportál is tényként közölte, elsőként a görög aquafeed24.com számolt be a torna törléséről, majd meg nem nevezett FINA-forrásokra hivatkozva a wpdworld.com is megírta, hogy az észak-olaszországi Triesztben biztosan nem lesz vízilabdatorna március 8-tól. A hírt Bíró Attila, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is megerősítette a Nemzeti Sport érdeklődésére, ám további részletekről ő sem tudott beszámolni. Végül szerdán estig, lapzártánkig továbbra sem történt hivatalos bejelentés.

Gáll Péter, az MVLSZ új főtitkára a szövetség vezetésével közösen folyamatos kapcsolatot tart a FINA illetékeseivel a koronavírus miatt, hiszen bár erősen tartja magát a hír, hogy nem az olaszországi Triesztben rendezik meg az elvben március 8-án kezdődő női olimpiai selejtezőt, a szövetség semmilyen hivatalos értesítést nem kapott szerdán kora délutánig – volt olvasható a waterpolo.hu-n. Nos, itt tartunk most, ami senkinek nem jó. Amennyiben módosul a helyszín, de az időpont nem, kérdés, ki az, aki egy hét alatt be tudja vállalni egy ilyen torna megszervezését.