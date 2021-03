Még mindig nehéz a kézilabdáról beszélniük

A Fradi ellen is fekete mezben játszanak, és ezt szeretnék az összes szezonbeli mérkőzésen

A Győr után a bajnokság másik élcsapatánál, a második helyezett Ferencvárosnál vendégeskedik szombaton televíziós mérkőzésen a Dunaújvárosi Kohász KA együttese. A lányok Bába Mihály keddi elhunyta után óriási lelkierőről tanúságot téve vállalták a játékot szerdán, s így tesznek ma is.

Nyilván már a tragédia előtt is e két meccs a felkészülést szolgálhatta a számunkra fontos találkozókra, azonban az élet most mindent átírt. A győri mérkőzés nem a kézilabdáról szólt, a csapat érthető módon teljesen szét volt esve, s kérdés, mennyire sikerült mára egy kicsit összeszednie magát az együttesnek.

Vágó Attila vezetőedző megvallotta, nem nagyon hiányzik nekik ez a találkozó, lelkileg és fizikálisan sincsenek jó formában, nehéz itt most szakmáról beszélni. – Próbálunk visszatérni a régi kerékvágásba, de rettentően nehéz, minden nap szembesülünk Misike hiányával a csarnokba vagy az öltözőbe lépéskor. Remélem, hamarosan átvészeljük a nehezét, mert jövő héten már fontos feladataink lesznek – mondta.

A klubhoz kapcsolódó hír, hogy a lányok egyöntetűen kérték a vezetőségtől, hogy a szezonból hátralévő találkozóikat egységesen a Győrben viselt fekete mezben szeretnék lejátszani, ezzel is tisztelegve Bába Mihály előtt. Gurics Attila csapatmenedzser ezzel megkereste a szövetséget és az ellenfeleket, hogy járuljanak hozzá ehhez a kérésükhöz. Szintén Bába Mihályhoz kapcsolódik, hogy a sportcsarnok portája előtt kialakított emlékhelyet a temetésig felkereshetik mindazok, akik a szabályok alapján beléphetnek a létesítménybe, és szeretnék leróni kegyeletüket.

A szakember által említett fontos feladatok sorában kedden a ligakupa negyeddöntőjének első találkozója következik Mosonmagyaróváron. Majd pénteken a Boglári Akadémia-SZISE elleni bajnoki összecsapás.

A bajnokság állása

1. Győri Audi ETO 16 16 0 0 580-311 32 2. Ferencváros 14 13 0 1 482-320 26 3. Siófok 19 13 0 6 601-510 26 4. M.magyaróvár 16 12 0 4 468-438 24 5. MTK Budapest 16 10 1 5 494-496 21 6. Vác 16 10 0 6 471-460 20 7. DVSC 15 9 1 5 439-398 19 8. DKKA 17 6 0 11 452-504 12 9. Kisvárda 17 6 0 11 404-463 12 10. Érd 15 6 0 9 396-459 12 11. Alba Fehérvár 16 5 0 11 423-491 10 12. Boglári A.-SZISE 17 2 1 14 449-554 5 13. Szombathely 16 2 0 14 409-524 4 14. Békéscsaba 16 1 1 14 363-503 1