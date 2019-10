Még csak álom a három egyenrangú sor az Acélbikáknál

Mint minden sorozat, a DAB veretlenségi sorozata is véget ért. A dunaújvárosi jégkorongozók az Erste Liga első hat mérkőzésén nem találtak legyőzőre, majd a múlt héten Erdélyben kétszer is kikaptak.

Az Acélbikák tehát nyolc meccsen jutottak túl. A Fehérvári Titánokkal már kétszer is találkoztak, viszont az Újpest és a Hokiklub Budapest eddig még nem jutott ellenfélül.

Erdélybe pontveszteség nélkül utazott el Miroslav Ihnacak csapata, és pont nélkül tért haza. Mindenki bízott abban, hogy a DAB jó sorozata folytatódik. A játékosok mi mást is nyilatkozhattak a két meccs előtt mint azt, nem most szakad meg a győzelmi sorozatuk. A szurkolók pedig – ők már a harmadik egymást követő siker után skandálták a Dunaújvárosi Jégcsarnokban, hogy „Bajnokok leszünk! Bajnokok leszünk!” – szintén bizakodók voltak, és azok most is. (Az Acélbikák szurkolói egyébként rendkívül lojálisak a csapatukhoz, a legnagyobb bajban is mindig a fiúk mellett álltak, most pedig nincs baj, sőt, reménykedhetünk a jövőt illetően.)

Reálisan nézve azonban a bajnoki címnek nem a dunaújvárosiak a legnagyobb esélyesei, és az sem meglepetés, hogy sem Csíkszeredában, sem Brassóban nem nyert a DAB. Ami talán váratlan volt, hogy Brassóban beleszaladt a társaság egy csúfos vereségbe, 9–2-re kapott ki a Barcaságban, miközben korábban négy mérkőzésen is csak egy gólt kapott a dunaújvárosi együttes.

Hogy a veretlenségi sorozat Erdélyben megszakadt, szinte törvényszerű volt. Már csak azért is, mert papíron az SC Csíkszereda és a Corona Brassó is erősebb, mint a DAB, és amúgy sem könnyű Erdélyben nyerni a sok utazás, az ottani meccsek forró hangulata miatt, és azért, mert kézilabdanyelven szólva Erdélyben sok esetben a játékvezetők „megfújják a hazai pályát”. (Érdekes, Csíkszeredában még a román bírók is a székelyek felé húznak.)A másik, borítékolható ok volt: a csapat elfáradt. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen nagyon fiatal a társaság (hat játékos 2000-ben, vagy azután született, de öten is csak 1999-esek), és ugyancsak kézilabdanyelven igen rövid a DAB kispadja. Ihnacak-mester általában három sorral, de volt már arra is példa, hogy két sorral játszott, amikor a riválisok többségénél négy, szinte azonos erejű sor van. Arról nem beszélve, hogy a negyedik sort teljes egészben, a harmadikat pedig részben olyan juniorok alkotják – legyünk őszinték –, akik a saját korosztályukban sem meghatározóak a magyar bajnokságban.

Vagyis kezeljük a helyén a dolgokat, és a szezon előtti véleményemet tartom, ennek a csapatnak az ötödik-hatodik hely megszerzése már sikernek számítana. Mert akárhogy nézzük, az FTC, a Csíkszereda, a Brassó játékoskerete jóval erősebb, mint az Acélbikáké. És az Újpesté is izmosabbnak tűnik, még akkor is, ha tudjuk, az UTE katasztrofálisan kezdte a szezont. Papíron a Gyergyói HK és a DEAC is erősebbnek látszik – főleg hosszú távon –, de azokat meglepheti a DAB. Ami elvárható a csapattól, hogy a Fehérvári Titánok, a Schiller-Vasas és a Hokiklub Budapest ellen ne legyenek gondjai.