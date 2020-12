Mayer Gréta: Eb-ezüst gerendán, Eb-bronz talajon

Tovább folytatta az éremgyűjtést Mayer Gréta a juniorok között a női tornászok mersini Európa-bajnokságán. Mayer a szerenkénti döntőkben gerendán ezüst-, míg talajon bronzérmet nyert.

Szenzációsan szerepelt Mayer Gréta a női tornászok Európa-bajnokságán a juniorok között a szerenkénti finálékban, gerendán ezüst-, talajon bronzérmet szerzett. Szmirnov Anna felemáskorláton ötödikként, Balázs Kíra ugráson nyolcadikként fejezte be a kontinensviadalt.

A hölgyek nyolcfős szerenkénti döntőivel zárult a női tornászok mersini Európa-bajnoksága a juniorok számára. A magyar fiatalok – akik pénteken csapatban bronzérmet szereztek – négy szerfináléba is kvalifikálták magukat. Talajon Mayer Gréta (12.933) harmadikként jutott be a legjobbak közé, ugráson Balázs Kíra (13.066) 6. pozícióban került be. Felemáskorláton Szmirnov Anna az ötödik helyen (12.066) lett finalista. Gerendán Mayer Gréta indulhatott a legjobb 8 között (11.733; 7. hely).

A junior lányok a szerenkénti döntőket ugráson kezdték, ahol Balázs Kíra képviselte Magyarországot. Első ugrására 13.250, másodikra 12.800 pontot kapott, így az összesített pontja 13.025 lett, ez pedig a nyolcadik helyre volt elegendő. Másodiknak felemáskorláton mérettette meg magát a legjobb nyolc junior. Szmirnov Anna utolsónak mutatta be gyakorlatát, teljesítménye kicsit gyengébbre sikerült, mint a selejtezőben, ez pedig 11.450-et ért a döntőben, maradt tehát a pontszerző ötödik pozíció. A harmadik körben a gerendához értek a tornászok, Mayer Gréta hatodikként mutatkozott be, és több mint egy pontot javítva selejtezős teljesítményén 13.100 ponttal gazdagodott. Stabil, határozott gyakorlatával tulajdonképpen holtversenyben első lett, hiszen az aranyérmes román versenyzővel, Barbosu Anaval azonos pontot kaptak, viszont a szabályzat értelmében ilyenkor a kiviteli pontszám (E) dönt, amely a román versenyzőnek volt magasabb. Így Mayer csak egy hajszállal csúszott csak le a dobogó legfelső fokáról. A szersorrend szerint utolsónak a talaj következett. Az előzőhöz hasonlóan itt is Mayer Gréta szerzett indulási jogot, ráadásul a selejtező 3. legjobbjaként került a fináléba. A riválisokat végignézve, utolsónak léphetett a talajra. Dinamikus gyakorlatát 12.750 ponttal értékelte a zsűri, amivel ismét felléphetett a dobogóra, ezúttal a harmadik fokára.

Mayer Gréta: Pihenten, nyugodtan sikerült kiérjek a korai kezdésre. Jó volt a melegítés is, azért a versenyre már kicsit izgultam, jobban, mint a selejtezőnél. Próbáltam magam este óta mind fizikálisan, mind mentálisan összeszedni. Nekem az segít a legtöbbet, ha a gyakorlatot lejátszom a fejemben a legapróbb részletekig. Este is, reggel is és a verseny előtt is fejben lejátszottam többször a gyakikat. Úgy álltam a gerendához, hogy ki kell javítanom a selejtezős hibáimat. Amikor leugrottam, már éreztem, hogy ez jól sikerült, de nem is gondoltam, hogy ilyen szoros lesz az eredmény a mezőny elején. Nem foglalkozom vele, hogy meglehetett volna az arany, ezek a szabályok, örülök az ezüstéremnek. Talajon már sokkal felszabadultabban tudtam indulni. Figyeltem a többieket, de nem számolgattam. Egyszerűen a legjobbat akartam kihozni magamból. Ezt a sok érmet egyelőre el sem hiszem igazán, felfoghatatlan, még jó, hogy itt lógnak a nyakamban. Csodálatosan boldog vagyok!

Szmirnov Anna: Felemáskorláton viszonylag jól sikerült a gyakorlatom, de több pontatlanság is csúszott bele. Sokkal jobban izgultam itt a döntőben, mint a selejtező alatt. Egyedül én szerepeltem az egész csarnokban, csak engem nézett mindenki, és nagyon sok kamera figyelt egyszerre, ezt még szoknom kell. Összességében elégedett vagyok a pontszerző hellyel is.

Balázs Kíra: Életem első Európa-bajnoksága volt ez, már a finálénak is mérhetetlenül örültem. Bevallom, azért picit jobbra számítottam magamtól a döntőben. Már a melegítés során sem tudtam hozni a legjobb formámat. Sajnos, az érkezéseim pontatlanra sikerültek, és a spiccem sem indítottam be a csavarba, de összességében örülök, hogy ott lehettem a fináléban.

Draskóczy Imre, szövetségi kapitány: Le a kalappal a lányok előtt, nagyon jól teljesítettek, Mayer Gréti pedig érmeket is hozott, nagyon nagy dolog. Én ezt az Európa-bajnokságot csak COVID-Eb-nek hívom, a maga összes problémájával, a karanténidőszak alatti otthoni edzésekkel, felkészüléssel, a helyzethez való alkalmazkodással, a hiányzókkal, de azt tudni kell, hogy az itt elért sikereknek valódi sportértéke van. Fel tudtuk venni a versenyt pontszámokban és gyakorlatokban is olyan nagyhatalmakkal, mint Ukrajna vagy Románia, elég megnézni Mayer Gréta gerendaeredményét, holtversenyben első lett a román versenyzővel, de a kivitele rosszabb volt, ezért lett ezüstérmes. Boldog és büszke vagyok az egész csapatra.

Altorjai Sándor, csapatvezető: Mayer Gréti szuper volt, nagyon szépen teljesített, óriási dolog az ezüst- és a bronzérem, a többiek is jók voltak. Még mindig nagyon büszke vagyok a magyar eredményekre, óriási siker ez a versenyzőknek, még akkor is, ha szűkebb a mezőny, hiszen anyagerősek a gyakorlataink, jók a pontszámaink. Nagy izgalommal várom a délutáni szerenkénti döntőket a felnőtteknél, ha a selejtezőben mutatott formát sikerül átmenteni, akkor már nagyon boldog leszek.

Európa-bajnokság, junior szerenkénti döntők:

Ugrás:

1. BARBOSU Ana (ROU) 13.975

2. GEORGIEVA Valentina (BUL) 13.800

3. LYSKA Daria (UKR) 13.350

8. BALÁZS Kíra (HUN) 13.025

Felemáskorlát:

1. BARBOSU Ana (ROU) 13.450

2. SULEKIC Sara (CRO) 12.400

3. TANRIYASUKUR Derin (TUR) 12.050

5. SZMIRNOV Anna (HUN) 11.450

Gerenda:

1. BARBOSU Ana (ROU) 13.100

2. MAYER Gréta (HUN) 13.100

3. PREDA Andreea (ROU) 12.700

Talaj:

1. BARBOSU Ana (ROU) 13.250

2. CEPLINSCHI Maria (ROU) 12.900

3. MAYER Gréta (HUN) 12.750