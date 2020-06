A dunaújvárosi bajnokcsapatból Salamon lett az év labdarúgója

A saját nevelésű védő, Salamon Miklós vezére volt a 2000 májusában bajnoki címet szerző Dunaferr együttesének. Abban a szezonban őt választották az év labdarúgójának.

Dunaújváros

– Tulajdonképpen különösebb előzmények nélkül lettem futballista, a családban senki nem űzte a sportot. A szüleim és a testvéreim sem, két bátyám van, mindegyik úszott, előbbi 22 éves koráig szelte a habokat, majd vízilabdázott a másodosztályban, a fiatalabbik miután kijött a medencéből, kosárlabdázott, aztán búvárkodott, később kispályásfocizott – kezdte a beszélgetést.

– Egyikük sem gondolta komolyan a sportot, nem vágytak profi karrierre. Én is későn kezdtem, 15 évesen lettem igazolt labdarúgó, előzőleg úsztam Újvárosban. Nagyon szerettem focizni, amikor ötödikes lettem az általánosban, indult a város első fociosztálya, közéjük akartam tartozni, de anyu azt mondta, a suli felső tagozatában is ússzak, aztán dönthetek a folytatásról. Végeztem a nyolcadik osztállyal, azonnal váltottam. Eleinte inkább szorgalmas és lelkes voltam, mint ügyes, abból a korosztályból senki nem jutott igazán messzire, Juhász Tamás vitte NB II-ig, itt, a Dunaferrben játszott pár mérkőzést a második vonalban, majd városkörnyéki, megyeiben érdekelt együttesekben folytatta. Én lettem NB I-es játékos és válogatott futballista.

Salamon 1993-ban mutatkozott be az NB II-es együttesben, egy mérkőzésen lépett pályára, majd bevonult katonának, az NB III-ban szerepelt, a Honvéd Szondi SE kötelékében.

– A Szondi SE közelmúltban elhunyt szakosztályvezetőjének, Balogh Mihálynak köszönhetően futballozhattam. Börgöndpusztára vonultam be, majd átkerültem Mezőfalvára, két hónapig nem játszottam, fel is ugrott rám tíz kiló, Misi bácsi nyomozta ki, mi van velem, elintézte, hogy Velencére vezényeljenek, a harmadik vonalban szereplő csapathoz kerültem egy évre. Molnár János volt az edző, jó gárda jött össze, a leszerelés után visszatértem az acélvárosba, 1994 nyarán, Tajti József dirigálta az NB II-es csapatot. Akkoriban nem volt szó arról, hogy fél évtizeddel később az aranyat célozzuk meg a legmagasabb osztályban. Jávorka András az MTK-hoz került, megüresedett a helye a védelem közepén, azonnal bedobtak a mélyvízbe. A csapatban ragadtam, 1997 nyarán, a Stadler elleni, balszerencsésen elvesztett osztályozón ott voltam, előzőleg Kecskeméten játszottam nyolc meccset kölcsönben. Csalódást jelentett, hogy az akasztóiak ellen elbuktunk – itthon 2–2-re végeztünk, az Alföldön 2–1-re kikaptunk –, csak egy évvel később léptünk fel az NB I-be. Közben Gálhidi Györgyöt Varga Zoltán váltotta a kispadon. Kemény ember volt, ami rövid távon eredményre vezetett, valamint különös személyiség. Vele kezdtük az NB I-et, az utolsó néhány fordulót Ebedli Ferenc vezényelte le, az 5. helyre futottunk be, majd érkezett Egervári Sándor, Kenyeres Imre, valamint Varga stábjából maradt a kapusedző, Pálinkás András.

– Nagyszerű brigád jött össze Dunaújvárosban a kilencvenes évek végén, ennek köszönhettük a sikereket. Kiváló volt a hangulat, kötetlen a légkör, ugyanakkor a stáb rendet tartott és követelt. Mindhárman tanult emberek voltak, ez gyorsan kiderült, Sanyi bácsi nem véletlenül dolgozott Mezey György mellett másodedzőként az 1986-ban, a mexikói vb előtt nagyon sikeres válogatottnál, ezüstérmes lett a BVSC-vel, bajnok az MTK-val előttünk és utánunk. Felkészültek voltak, a korábbi évtizedekben komoly rutint is szereztek, előzőleg nálunk nem volt divat, hogy részletesen feltérképezik az ellenfeleket, ők elutaztak, főleg Kenyeres Imre, aki jegyzetelt. A meccs előtti edzést megelőzően részletesen összevágott videókat néztünk, a riválisok gyengéiről, erősségeiről, minden részletre felhívták a figyelmünket, úgy készültünk a következő bajnokira, hogy gyakorlatilag mindent tudtunk az ellenfélről. Amiket elmondtak, azt megértettük és megvalósítottuk. Persze, ehhez kellettek olyan kaliberű játékosok, akik ezt végre is tudták hajtani. Fontos volt, bármilyen problémával, a magánéletben adódó nehézségekkel is fordulhattunk Egerváriékhoz, meghallgattak bennünket, és igyekeztek segíteni. A vezetőedző fontosnak tartotta, hogy ne csak szakmai, emberi kapcsolata is legyen a futballistákkal. Nem véletlen, ha Sanyi bácsiról nyilatkozik egy-egy korábbi játékosa, csak jót mond róla.

Amikor az 1999/2000-es szezon elkezdődött, a védő nem gondolta, az idény végén arany­érem kerül a nyakukba: – Az első bajnokit az utolsó percekben elvesztettük Debrecenben, jöttünk haza a buszon, akadt mérkőzés, amely később kezdődött, szólt a rádió, a körkapcsolás véget ért, bemondták az összes eredményt, a szerkesztő közölte, a bajnoki címre is esélyes Dunaferr vereséggel nyitott a Hajdúságban. Ez megütötte a fülemet, elkezdtem gondolkodni, valóban ennyire jók lennénk? Aztán elkezdtünk nyerni, hét döntetlen mellett csak győztünk. A 9. fordulót követően a második helyen álltunk, sűrű volt a mezőny, aztán meglódultunk, magunk mögött hagytunk mindenkit.

Ha összejön a BL-csoportkör, másként alakult volna sokunknak a karrierje

– A játékosok erejük teljében voltak, taktikailag érettek, akadtak közöttünk idősebbek és fiatalok. Orosz és Komódi számított rutinosabbnak, fogékonyak voltunk, kimagaslottunk a mezőnyből. A bajnoki arany után a nemzetközi kupában is jól szerepeltünk, a BL-csoportkör apróságon múlt, Trondheimben. A Rosenborg ellen nem mi számítottunk esélyesnek, előzőleg hét éven át ott voltak a csoportküzdelmek során, mégsem sok hiányzott a továbbjutásunkhoz. Ha összejön, másként alakult volna sokunk karrierje, a norvégok a svéd bajnok Helsingborggal, a Bayern Münchennel és a Paris St. Germain együtt szerepeltek, nem sok esélyünk lett volna, főleg utóbbi kettő ellen. De egy-egy jó meccsel összejöhetett volna valami előnyös szerződés. Bár nem számítottunk közönségcsalogató csapatnak a nemzetközi mezőnyben, csodás lett volna pályára lépni azokban a stadionokban. Akkor igazán futballistának érezhettük volna magunkat. 2000 nyarán én voltam a csapatkapitány a nemzetközi meccseken, a bajnokikon Lengyel Ferivel osztoztunk a karszalagon, egy évvel később már csere voltam, amikor a ciprusi Nicosiával találkoztunk az UEFA-kupában.

Salamon közli, bár remek volt a társaság, nem voltak mindannyian barátok, a pályán kívül csak kevesekkel volt azonos hullámhosszon. Azonban a gyepszőnyegen remekül funkcionáltak együtt, mindent a sikernek rendeltek alá. Ennek köszönhették a sikereket. – Egy szakmai grémium szavazatai alapján én lettem az 1999/2000-es szezon legjobb játékosa. Meglepett még akkor is, ha a korábbi évhez képest robbanásszerűen fejlődtem, erős voltam és labdabiztos, önbizalmat adtak a társak, minden poszton remek futballistákkal rendelkeztünk. Valamint döntő volt a biztos anyagi háttér, minden feltétel adott volt a sikerekhez. Abban a szezonban minden összeállt. Jäkl Antallal voltam különösen jóban, valamint a tragikusan fiatalon, 31 évesen, Cipruson elhunyt Zavadszky Gáborral. Sajnos nagyon hirtelen ért véget az aranykorszak, a bajnoki cím után két évvel, 2002 nyarán. Ausztriába mentem próbajátékra, a bajnokságban élcsapat és a kupában is döntős Grazer AK-hoz, ahol meg is feleltem, de nem túl előnyös szerződést kínáltak, közel annyit kerestem Újvárosban is, így visszatértem. Ami hiba volt, ugyanis a klub gazdaságilag és sportszakmailag is összeomlott, nagyon sok pénzem benn ragadt. Kitartottam, amíg lehetett, aztán az ETO-hoz távoztam, 2003 februárjában. Nem csak anyagilag kerültem nehéz helyzetbe, az egészségem is megsínylette az utolsó, újvárosi hónapokat, a stressz miatt két normális dobbanás után harmadikra mindig extrát vert a szívem. Győrben vizsgáltak, naponta mérte a csapatorvos a pulzust, a súlyt, mondták, a feszültség miatt van. Azt válaszoltam, ez könnyen lehet, mert abból jutott az utolsó időszakban a Dunaferr­nél. Aztán gyorsan rendbe jöttem, amikor túljutottam a nehezén, mondtam is, játékosként legalább volt egy kis extrám, a szívverésem.