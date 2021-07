Másodszorra már fölényes siker a kanadaiak ellen

A SEAT Kupa keretében kétszer is megmérkőzött az olimpiára készülő magyar és kanadai női vízilabda-válogatott a Margitszigeten. A hétfő esti találkozón döntetlent játszottak a felek, ám kedden kora délután Bíró Attila csapata...

Az utóbbi időben szinte összebútorozott a magyar és a kanadai női pólóválogatott. A közelmúltban rendezett Világliga szuperdöntőben kétszer is találkozott a két együttes, majd a múlt hét csütörtöktől már közös tréningeken gyűrték egymást a hölgyek. Az olimpia előtti utolsó hazai tornán, a SEAT Kupán hétfőn este – lapzártánkat követően –, majd kedden kora délután is hivatalos meccsen találkozott Bíró Attila és David Paradelo együttese. A hétfői randevún nem bírtak egymással a csapatok.

Magyarország – Kanada 9–9 (4–3, 1–2, 2–1, 2–3)

Magyarország: Magyari – Szilágyi 1, Keszthelyi-Nagy 2, Illés, Rybanska, Garda 3, Vályi 1. Csere: Gurisatti, Szücs G., Parkes, Leimeter 2, Gyöngyössy, Faragó.

A kanadaiak gólszerzői: Christmas 4, Wright 1, Mickelvev 3, Lemay 1.

A találkozót követően a magyar szövetségi kapitány így értékelt: – Lassúnak éreztem a csapatot, bár számítottam rá, hogy nem most fogunk igazán pörögni, ám a helyzeteket a konditeremből érkezve is be kellene lőni. Védekezésben is jobb teljesítményre van szükség. Több van ebben a csapatban, remélem, ezt kedden már bizonyítják is a lányok.

A hölgyek tegnap megfogadták Bíró mester intelmeit.

Magyarország – Kanada 13–7 (4–2, 1–2, 3–1, 5–2)

Magyarország: Gangl – Szi­lá­gyi 3, Vályi 1, Gurisatti 1, Szücs 1, Parkes, Illés 2, Keszthelyi-Nagy 2, Garda 3, Gyöngyössy, Leimeter 1, Rybanska.

A kanadai gólszerzők: Christmas 3, Crevier 2, Sohi 1, Mckee 1.

A találkozó előtt Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke az utóbbi időben jubiláló játékosokat köszöntötte. Emlékplakettet kapott 200. válogatottsága alkalmából Illés Anna, 100. válogatottsága alkalmából Gyöngyössy Anikó, és a dunaújvárosiak pólósa, Szilá­gyi Dorottya, 50. válogatottsága alkalmából pedig Ryban­ska Natasa.

Az ünnepi hangulat az első negyedben is érezhető volt a hazaiak játékán. A válogatott igyekezett méltón kiszolgálni a Margitszigetre kilátogató szurkolókat, Keszthelyi, Gurisatti, Illés és Szilágyi is betalált, a kanadaiak részéről Christmas két gólt szerzett, így 4–2-es állással fordultak a felek a második negyedre.

Az észak-amerikaiak védekezése feljavult, 2–1-re meg is nyerték ezt a játékrészt. A második etapban aztán sikerült felőrölni a vendégeket. Ötletesen, helyenként látványosan és ami a legfontosabb: roppant eredményesen pólóztak Bíró Attila tanítványai.

A mérkőzés legszebb jelenete Garda Krisztina nevéhez fűződött, aki a zárónegyedben majdnem a félpályáról ejtette át a kanadai kapust, aki a magyar centerre figyelt és kissé kiúszott.

A válogatott végül meggyőző, fölényes győzelmet aratott az olimpia előtti utolsó hazai medencében játszott felkészülési meccsén.