Másodszor lett sztár

A Jégkorongozók Érdekvédelmi Szervezete másodszor szavaztatta meg a játékosokat, hogy szerintük kik alkossák a All Star csapatot. Az egyik „tag” Pozsgai Tamás.

A szavazás során légiósokat nem lehetett figyelembe venni. Az All Star csapatba a ligától függetlenül valamennyi magyarországi székhelyű csapat magyar állampolgársággal rendelkező játékosa volt választható. Vagyis az Erste Liga, Tipsport Liga és az Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) valamennyi magyar játékosára szavazhattak a jégkorongozók.

Az idei csapat: Hetényi Zoltán – Stipsicz Bence, Pozsgai Tamás – Galanisz Nikandrosz, Nagy Gergő, Terbócs István. Közülük Hetényi, Pozsgai, Galanisz és Nagy dunaújvárosi nevelésű, dunaújvárosi kötődésű. Ezúttal a MAC Óbuda válogatott védőjével, Pozsgai Tamással beszélgettünk.

– Tavaly választottuk meg először az All Star csapatot, tehát nálunk még elég új dolognak számít, sok országban azonban régi hagyomány, és komoly elismerés bekerülni az All Star csapatba. Nekem egy évvel ezelőtt is sikerült, büszke vagyok rá, hiszen sok jó magyar hokis van. Megpróbálom jól tenni a dolgomat, úgy látszik, ezt a játékostársak is elismerik. Kiemelkedő helyen lesz ez az elismerés a polcomon.

– Kikerülhetetlen a koronavírus miatt kialakult helyzet. A klubcsapatával a szlovák Tipsport Ligában szerepelnek, ott is befejeződött a szezon a vírus miatt…

– Nekünk ez nem okoz nagy kiesést, már csak három meccsünk volt hátra az alapszakaszból, a rájátszásba jutásra pedig nem volt esélyünk, így számunkra így is, úgy is véget ért volna a szezon.

– Az utóbbi hetekben felröppent a hír, hogy elhagyják a Tipsport Ligát, és visszatérnek az Erste Ligába, esetleg a páratlan számúvá vált EBEL-ben folytatják. Hogy áll ez a dolog?

– Marad minden a régiben, a szlovák extraligában folytatjuk.

– A ljubljanai divízió I/A-s világbajnokság is elmarad, így a szokásosnál hamarabb ér véget mindenki számára a szezon, azért ez nem jó helyzet.

– Nem, a világbajnokságot vártuk, hiszen februárban kimondottan jól szerepeltünk Nagy-Britanniában az olimpiai selejtező második fordulójában, mert mindhárom meccsünket jó játékkal megnyertük, 4–1-re vertük a világbajnokság elitcsoportjában szereplő házigazdákat, bejutottunk az utolsó selejtező körbe, vagyis három mérkőzésre vagyunk a 2022-es pekingi játékoktól. De minden rosszban van valami jó, több időnk jut ezúttal a regenerálódásra, és több időt tölthetünk a családunkkal. Mi is itthon vagyunk, az időnk nagy részét Kisapostagon a feleségem szüleinél, vagy az én szüleimnél Dunaújvárosban töltjük.