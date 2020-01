Más sebességre kapcsoltak, magabiztosan az elődöntőben

A magyar női vízilabda-válogatott a hétfői pihenőnap után Franciaországgal találkozott a kedd esti negyeddöntőben a Duna Arénában, a hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A mérkőzés a dunaújvárosi játékosok találkozását hozta a magabiztos magyar siker mellett.

Három kötelező és két remekbe szabott siker után a csoportgyőzelemmel magának tette kicsit könynyebbé a folytatást Bíró Attila szövetségi kapitány együttese a kontinenstornán. Hiszen nem mindegy, hogy a negyeddöntőben máris mondjuk az olaszokkal kellett volna találkozni, vagy a kisebb játékerőt képviselő, a másik csoport negyedik helyén zárt franciákkal. A két csapat az Európa-bajnokság előtti dunaújvárosi felkészülési tornán is megmérkőzött egymással, akkor 21– 5-re nyertek a lányok, igaz, még mindenki a munka javában tartott, és edzésekből érkezett, de Bíró Attila szerint tíz-tizenkét gól mindenképpen van a két csapat között.

A Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics játékosa, Horváth Brigitta – aki szintén az Eb-keret tagja volt, azonban a szűkítésnél kimaradt – a találkozó előtt azt mondta, szerinte sem lehet gond a magyarok győzelme. Eddig a fontos mérkőzéseken jól játszott a válogatott, az oroszoknak esélyt sem adtak, a görögök ellen kicsit szorosabb volt, mint a Dunaújvárosban lejátszott mérkőzés, de ott sem kellett aggódni. – Nyilván senkinek nem esne jól egy ilyen döntés, nekem is kellett több nap, amíg helyre tudtam rázódni és feldolgoztam a döntést, hogy kimaradtam. Persze ez motiváció is, hogy visszakerüljek a csapatba. Ahol egyébként nagyon jó látni, hogy nem mindig Kesztelyi Rita lövi a gólokat, hanem mások is felzárkóznak mellé, ha valakinek nem megy, a többi tizenkettőből van, aki segít. Igaz, innentől kezdve már az egyenes kieséses szakasz következik, most már kell minimum hét kezdőjátékos, akik felvállalnak mindent. A keret tagjainak az is sokat számított, hogy nem kevés mérkőzést játszottunk a bajnokságban, a Magyar Kupában és mi például a nemzetközi kupában is, azaz edzésből érkeztünk a válogatotthoz, ahol tovább folytatódtak a kemény tréningek. Ennek a munkának az eredménye pedig ki kell jöjjön.

A hollandokat és a spanyolokat nagyon jónak látom a mieink mellett, utóbbiak elég mumusnak számítanak, de mikor máskor nyerjünk ellenük, mint a hazai Eb-n. Utána pedig egyben megszerezhető a két cél, az olimpiai kvóta és az aranyérem. Kedden délelőtt az alsóházi helyosztókkal indult a nap, a 11. helyet a németek szerezték meg a szerbek legyőzésével, a kilencedik Izrael lett, miután nyert Horvátország ellen. Majd következtek a negyeddöntők, elsőként a címvédő hollandoknak nem okozott gondot a szlovákok kiütése (22–2), utána az oroszok is elég simán, 13–7-re nyertek az olaszok ellen. Számunkra a Görögország – Spanyolország találkozó volt leginkább érdekes, mert annak győztese vár a mi mérkőzésünk továbbjutójára a csütörtöki elődöntőben. Ez pedig a spanyol együttes lesz 12–9-es sikere után. A találkozó a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics játékosainak külön csatáját is hozta, hiszen Garda, Gurisatti, valamint Vályi szembetalálhatta magát „Zsuzsival”, azaz klubtársukkal, Géraldinee Mahieu-val. A center egyébként a franciák csapatkapitánya.

MAGYARORSZÁG – FRANCIAORSZÁG 16–3 (5–2, 3–1, 5–0, 3–0)

Magyarország: Kasó – Máté 1, Gurisatti 1, Vályi 3, Parkes 1, Keszthelyi 4, Garda 1. Csere: Gangl (kapus), Leimeter 2, Szilágyi 2, Gyöngyössy, Rybanska, Illés 1. Vályi Vanda, ahogyan eddig, most is elhozta a labdát a ráúszásnál, Keszthelyi pedig pár másodperc után be is bombázta a kapuba. Nem sokkal később pedig a következőt, ezzel még tovább lelkesítve a Carpathian Brigade táborát, amely az első pillanattól kezdve megállás nélkül énekelve, tapsolva buzdította a lányokat. Guillet emberelőnyből megszerezte a franciák első találatát, ekkor volt utoljára ilyen szoros a mérkőzés, mert a negyed végére már hárommal mentünk. A folytatásban tovább nőtt az olló a két fél között, a második félidőben sem vett visszább a magyar csapat, a továbbra is lelkesen támadó, ám egyre jobban fáradó franciák már nem találtak fogást rajtunk, így gólt sem tudtak szerezni.

Ezzel szemben mi sorra lőttük a találatokat, így mind a kapott, mind a lőtt találatok számát tekintve elégedetten zárhattuk a mérkőzést, és készülhetünk a spanyolokra. Egyébként már ennek jegyében, Garda Krisztina például Mahieuval bekkelt a harmadik negyedben, ha esetleg az elődöntőben elveszítenénk centereinket. – A három kapott gól önmagáért beszél, az első félidőben fizikálisan még tudták tartani velünk a lépést, de a másodikban elfáradtak. Azaz látszik, jó kondícióban vagyunk. Nyilván a spanyolok ellen jobban meg kell becsülni a lefordulásokat, helyzeteket, mint most, de fontos, hogy domináljuk a sebességet – értékelt a dunaújvárosi klub játékosa, Vályi Vanda.