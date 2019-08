Más megye, más szabály – elvették a Mezőfalva győzelmét

Hiába győzött a Mezőfalva csapata a megye III-as labdarúgó-bajnokság nyitó fordulójában 10–1-re, mégis Nagylók kapta meg a három pontot!

A más megyéből érkezett bíró és a megyénként eltérő szabályok okozták a galibát. Hatalmas félreértés miatt büntették a Medosz SE felnőttcsapatát, a Mezőfalva nem fellebbez, de nagyon furcsállja a döntést. Az elmúlt hét végén rendezték a Horfer Serleg megye III. osztály 2019/2020-as idényének nyitó mérkőzését, ahol a Mezőfalva a Nagylók csapatát fogadta. A találkozón 10–1-es végeredmény született, azonban egy fatális félreértés miatt a vendégcsapat megóvta a mérkőzést. Történt, hogy a Fejér megyén kívülről érkező játékvezető biztatására a hazai együttes öt csere helyett hetet eszközölt a játék ideje alatt. Ezt óvta meg a Nagylók, aminek a Fe­jér Megyei Labdarúgó Szövetség helyt adott, és vesztes félnek ítélte a három pontot.

Bakos János mezőfalvi edzőt kérdeztük mi is történt valójában? – Mi sem értettük pontosan a helyzetet. Az tény, hogy edzőtársammal együtt hibáztunk. Azonban hozzá kell tenni, hogy a játékvezető ha nem is akarattal, de megtévesztett minket. A kezdés előtt azt mondta, hogy hetet cserélhetünk nyugodtan. Ráadásul mind a hét cserekártyát át is adta Südi László társam kezébe. Bennünk fel sem merült, hogy a bíró nem ismeri a szabályokat. Gondoltuk, akkor valószínűleg így van, lehet hetet cserélni. A csapattagok érdekében ki is használtuk a lehetőséget. Megítélésünk szerint és az eredmény tükrében nem befolyásolta a mérkőzést az utolsó két csere semmilyen szinten. A Nagylók viszont ennek ellenére megóvta.

Cseke Ottó egyesületi elnök telefonos érdeklődésünkre elmondta, nem fog fellebbezni. Az edző egyetért ezzel? – Abban igen, hogy a döntést nem változtatnák meg, hiszen az ítélethozatalnál is figyelmen kívül hagyták a játékvezetői tévedést. Furcsa, hogy információnk szerint a bírónak nem kell ismernie a szabályt, hallottuk egy szövetségi forrásból. Kíváncsi lennénk a bíró mit kapott ezért? Amennyiben nem szabnak ki rá eltiltást, akkor a szövetség ezzel elismeri, hogy nem kell a játékvezetőnek ismernie a szabályt. Természetesen minket ez nem boldogít, de például egy újrajátszás sokkal igazságosabb lett volna.

Akkor ezek szerint megyénként eltérő szabályok vonatkoznak harmadosztályban a cserékre, vetettük fel.

– Tudomásunk szerint például Tolna megyében valóban hetet lehet cserélni, nálunk pedig ötöt ebben a vonalban. Tehát a játékvezető megítélésünk szerint jóhiszeműen járhatott el, de nem nézte át az itteni szabályokat, és ezzel minket is megtévesztett. Igazából nem is értjük, miért van így. Tény, hibáztunk mi is, így félreértésen alapulhatott az egész dolog – összegezte a kialakult helyzetet érdeklődésünkre Bakos János, a megyei harmadosztály harcoló mezőfalvi felnőttcsapat edzője.

Az esettel kapcsolatban talán érdemes lenne megfontolni az érintetteknek, nem lenne-e egyszerűbb, ha egyformák lennének a szabályok?