Március végén lejárt minden szerződés, így most kivár a DAB

A koronavírus még nem is olyan nagyon vált világméretűvé, de máris nagy hatással van a gazdaságra. A gazdasági nehézségek pedig a sport­életre. Egyre-másra hallani, hogy a különböző sportágakban rendre megszorításokat hoznak a vezetők, a leggyakoribb a játékosok fizetésének csökkentése.

A magyar jégkorongcsapatok közül elsőként a szlovák Extraligában a DVTK Jegesmedvék csökkentett, a játékosok zokszó nélkül belementek a harmincszázalékos fizetéscsökkentésbe. Egyébként Szlovákiában a két sztárcsapat, az egy éve még az NHL mögött a világ második legerősebb bajnokságában, az orosz bázisú KHL-ben szereplő Slovan Bratislava és a szlovák jégkorong másik ékköve, a HC Kosice a legújabb hírek szerint meg is szűnhet. A Slovan összes játékosát és alkalmazottját elküldte, az anyagi gondjaik miatt pillanatnyilag el sem tudják képzelni, hogy milyen jövő vár rájuk. A Slovannál a szezon kényszerű zárása hatalmas gazdasági problémákat vetett fel: több mint egymillió eurós kárral számolnak, ami nem csoda egy olyan klubnál, ahol a csarnok több mint tízezer néző befogadására képes. Nem jobb a helyzet a pozsonyiak legnagyobb ellenfelénél, a Kassánál sem. A városban leállt az acél­ipar, a kassai hoki mindenkori legnagyobb támogatója a helyi vasmű, így ott is felmondtak minden játékosnak. Kassánál százezer eurókban mérhető a bajnokság felfüggesztéséből adódó veszteség. Ők állami segítségre várnak.

Így nem csoda, hogy Miskolcon is húztak a nadrágszíjon. De mi a helyzet a Dunaújvárosi Acélbikák Erste ligás csapatánál. A kérdést Azari Zsoltnak, a DAB elnökének tettük fel.

– Nálunk még nincs szó megszorításokról, mert március 31-én mindenkinek lejárt a szerződése. Mi minden évben augusztustól a szezon végéig kötjük a szerződéseket. Nekünk nincs fix jelentős támogatónk, úgyhogy most kivárunk. Nagyon sok múlik azon, hogy a vírushelyzet miként alakul, és ennek függvényében a gazdasági helyzet. Ha rendeződnek a dolgok, bízom benne, hogy minél hamarabb, akkor meglátjuk, milyen állapotban lesz a gazdaság, a különböző cégek, és milyen támogatásokra számíthatunk. Nekünk szerencsére van egy kis időnk arra, hogy eldöntsük, milyen csapatot tudunk építeni a következő szezonra.

A szomszédos Székesfehérváron sem könnyű a helyzet.

Gál Péter Pál elnök a napokban a Feolnak az alábbiakat nyilatkozta:

„Nem vitás, nekünk is meg kell húznunk a nadrágszíjat. A játékosszerződések jelentős része március 31-én lejárt, persze akadnak, akik a következő évre szóló megállapodással rendelkeznek, ennek anyagi vonatkozásairól tárgyalni fogunk, ha annak eljön az ideje. Magyarországon egyedülálló módon eddig két profi csapatot üzemeltettünk, ami rendkívül költséges. A legnagyobb kérdés az, hogy ennek a folytatásban is lesz-e realitása.”

A két legnagyobb bajnokságot, az észak-amerikai NHL-t és az orosz bázisú KHL-t sem kíméli a koronavírus. A vlagyivosztoki Admirál már bejelentette, hogy nem vesz részt a KHL 2020/21-es szezonjában a koronavírus-járvány okozta anyagi nehézségek miatt. A döntés kapcsán a kétszeres olimpiai bajnok jégkorongozó, Vjacseszlav Fetyiszov, aki most parlamenti képviselő, azt javasolta, hogy a nehéz helyzetben lévő kluboknak a nagy állami vállalatoknak kellene segítséget nyújtaniuk. Az NHL-ben nincs arról szó, hogy valamelyik csapat megszűnne, de a játékosok április 15-ig járó fizetésüket egy hónap csúszással kapják meg. A bajnokság szünetelése miatt óriási veszteségek érik az NHL-t.