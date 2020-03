Maradj otthon, ott az e-sport! – erre buzdít a DLSZ

Manapság egyre nagyobb divat az e-sport. Nincs ez másként Dunaújvárosban sem, ahol a helyi labdarúgó szövetség (DLSZ) lovagolta meg elsőként ezt a hullámot. A többi között erről kérdeztük Petrás Gábort, a DLSZ főtitkárát.

Az elektronikus sport (e-sport) már az 1970-es évektől jelen van a világon. Manapság pedig súlyos dollár milliós főnyereménnyel bír egy-egy nagyobb volumenű torna. A különböző internetes platformokon (Youtube, Twitch) közvetített virtuális versengéseknek világszerte sok százezer, olykor milliós nézőközönsége van. Kijelenthető: igazi mozgalommá/sportággá fejlődött az egykor „kockaforradalomnak” indult kezdeményezés. Kis hazánkban az e-sport nagyjából a 2000-es évek közepén jelent meg, nagyobb térnyerése azonban 2010 utánra tehető, de csak az utóbbi néhány esztendőben kezdtek el komolyan foglalkozni a témával a különböző honi szakszövetségek.

Dunaújvárosban

Ebben a koronavírussal terhelt időszakban, amikor szinte minden helyi, hazai és nemzetközi megmérettetést azonnali hatállyal, bizonytalan időre felfüggesztettek, a #maradjotthon jegyében igencsak vonzóvá válik a konzolok világa. Bár jómagam, sokkal inkább preferálok egyet a sci-fi irodalom örökzöldjei közül, olykor – már csak koromból kifolyólag is – elcsábulok és beszippant a virtuális tér. Ezzel minden bizonnyal nem vagyok egyedül, ezért is lehet legitim kezdeményezés a DLSZ által indított e-sport kupa. Erről Petrás Gábor, a szövetség főtitkára számolt be.

– Két éve, amikor felkaroltuk ezt a sportot, mi magunk sem gondoltuk, hogy ekkora siker lesz ez a kezdeményezés. Szerencsére nagyon népszerűek a városunkban a szövetség égisze alatt megtartott tornák. Emellett az országos ligarendszerbe is benne vagyunk a DLSZ-szel, amelyeken rendszeresen jól szerepelnek a fiúk.

A nemrégiben bevezetett rendkívüli intézkedések miatt azonban jelenleg az e-sport is szünetel, ugyanis a DLSZ-nél jelenleg még nem online térben zajlanak a versenyek, hanem egy előre meghatározott zárt térben (MMK, Sportbár) rendezték ezeket a kupákat. A rendkívüli vészhelyzetre való tekintettel – felelős sportvezetőként – a DLSZ elnöksége is felfüggesztette a versenyeket.

– A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség számára is az a legfontosabb, hogy mindenki betartsa azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel megelőzhető a vírus terjedése. Úgy gondolom,nagyon fontos üzenet, hogy odafigyeljünk saját magunkra, az egészségünkre, a családunkra, a szeretteinkre és a társadalomra.

Van vészterv

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, követve az MLSZ és a kormány iránymutatását, a DLSZ-nél bizonytalan ideig minden sporttevékenységet beszüntettek még március közepén, erről közleményben értesítettek mindenkit. A főtitkár igyekezett megnyugtatni mindenkit, a szövetségen belül már elkezdték kidolgozni a vésztervet a szezon további folytatását illetően.

– Majdhogynem sikerült is kidolgozni ezeket a tervezeteket. Bár ez nem csak tőlünk függ, hiszen követni fogjuk az MLSZ illetve az FMLSZ irányelveit, és ezek alapján folytatni a további munkát. Úgy gondoljuk, ebben a helyzetben a legfontosabb az emberi élet és az egészség, illetve annak megóvása.

A fent leírtakból látszik, bőven van idő arra, hogy formába lendüljünk a DLSZ tavaszi/nyári küzdelmeire, legyen szó az e-sportról, vagy a Markó Lajos kispályás labdarúgó-bajnokság küzdelmeiről. Fontos azonban, hogy ezt felelősséggel, tegyük, otthon a négy fal között.