Mára az ország legjobb kispályás focitornája lett

Aki kilátogatott, vélhetően ezúttal is remek élményekkel távozott az ország egyik legnívósabb teremlabdarúgó-tornájáról, amelyen új bajnokot avattak vasárnap este.

A tények kedvéért: vasárnap este csaknem telt ház előtt zárt a XVIII. Carissa Kupa, amely 5 ország 32 csapatát hívta a küzdőtérre. A rangos tornát végül a címvédő Mad Dogs együttesét büntetőkkel felülmúló Shell Dunaújváros nyerte. Legalább ilyen fontos információ, hogy hétfői közlésünkhöz képest tovább nőtt az adományakcióra összegyűlt pénz, így a Carissa Kupa közössége 1 millió 418 ezer forinttal segíti majd a Szent Pantaleon Kórház neurológiai osztályát. A kupa zárása után, hétfőn reggel Petrás Gábor, a DLSZ főtitkára értékelt lapunknak: – Úgy vélem, ismét egy remek hangulatú és eredményes tornán vagyunk túl.

A résztvevő csapatoktól, a szakmától is az a visszajelzés érkezett, hogy már a dunaújvárosi Carissa Kupa lett az ország legnívósabb és legjobban szervezett kispályás teremlabdarúgó-tornája. Ami a számokat illeti, ismét eredményes volt a jótékonysági kezdeményezésünk, amelyhez magánemberek, cégek is csatlakoztak. Némi adalék: egy fehérvári cég épp vasárnap este jelezte, jövőre már ők is támogatni kívánják a tornát, tehát még bőven van hová építkeznünk – fogalmazott Petrás Gábor, aki 12 évnyi szünet után ismét pályára lépett, és csapatával a negyedik helyen zárta a háromnapos viadalt.

– Furcsa érzés volt, de fantasztikus. Emlékszem legutóbb tizenkét évvel ezelőtt játszottam élesben a Carissa Kupán, akkor még jóval szerényebb körülmények között az egykori Kőrösi iskolában. Azóta minden megváltozott, egy városi, térségi tornából sikerült egy nemzetközi kitekintésű seregszemlét építeni, amelynek a jövő évi eseményére már most jelentkeznek a kiváló csapatok és a támogatók.

A korábbi években is úgy hittük, innen már nincs tovább, de mindig volt egy-egy új ötlet, inspiráció, amely további lendületet adott számunkra. E héten pénteken délután a szervezőcsapat ismét összeül, értékel és elkezdi a 2021-es torna szervezését. Visszatérve a vasárnap délutánra, ezúton is köszönöm a Nemzeti Sport válogatottjának, valamint a Dunaújváros Csillagainak az önzetlen segítséget és a támogatást. Egy remek hangulatú gálameccsel tették emlékezetessé az idei kupát.