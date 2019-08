Már nem lehet tovább lapozni a felkészülés naptárában

Rendkívül hasznos állomás volt az Érden rendezett kupa, amin a Dunaújvárosi Kohász női kézilabdacsapata is szerepelt.

Az MTK-val döntetlent játszott a Kohász, a Kisvárda ellen nyert György László gárdája, úgy, hogy az ellenfél már kilenccel is vezetett. Végül a harmadik találkozón az Érd győzött egy góllal.

Szombathelyen játssza utolsó edzőmeccsét a DKKA csapata

Természetesen György László elégedett volt a teljesítménnyel. – Kiválóan szolgálta ez a három találkozó a felkészülésünket az alapozás végén. Az eddigi munkánk pozitív hatását láttam a játékunkban. Most már következik a gyorsító fejezet, az a gyakorlás, amelynek segítségével gyorsabb és frissebb lesz a játékunk. Szerencsére csak kisebb sérüléseink voltak, de ilyen esetben inkább pihentettük a játékost, mert nem szabad kockáztatnunk. Úgy gondolom, kemény, agresszív védekezést kell gyakorolnunk, a visszarendeződés, a védekezés-támadás gyorsaságát kell fejlesztenünk. Ezen a téren is vannak pozitív tapasztalataim.

Grosch Vivien, a csapat szélsője is bizakodva várja a bajnoki rajtot, és nemcsak azért, mert a játék is alakul, hanem más miatt is, maga a közösség is fejlődik. – Úgy tapasztalom, hogy összeérett a csapat. Jó kis közösség lesz a Dunaújvárosi Kohász. Ezt a másfél hetet kell arra felhasználnunk, hogy legyen a játékunk keményebb a védekezésnél, hogy pontosabban használjuk ki a helyzeteket támadásban. Legyen a játékunk igazi csapatmunka. Ami nagyon örvendetes: nincsenek komoly sérültjeink, az új játékosoknak tudtunk sokat segíteni. Egyszóval sikeresen, szorgalommal végeztük a felkészülés feladatait – nyilatkozta Grosch.

A DKKA ma Szombathelyen játssza utolsó előkészületi mérkőzését 17 órakor.