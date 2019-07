Már „harapják” a munkát a DKKA régi-új játékosai

Mondhatjuk: még igencsak a felkészülés elején tart a Dunaújvárosi Kohász női kézilabdacsapata. Két hét sem telt el a munkából.

Ilyenkor a szokásos állapotfelmérések, orvosi vizsgálatok, az ismerkedés és a fokozatosság elvét fenntartva a ráhangolódás zajlik. Most természetesen az erőfejlesztés, a futások, az állóképesség javítása és maga a program részletezi, meghatározza a munkát, a tevékenységünket – mondta a bevezetés után György László vezetőedző. De ahogy eddig, most sem zárja be a labdákat a szertárba a szakvezető. Azaz a labdának máris főszerepe van.

– Nagyon fontosak a labdával végzett játékos foglalkozások, mert tulajdonképpen ezek a képességfejlesztések. Mindezeket úgy hajtjuk végre, hogy ne monoton gyakorlások legyenek, hanem keveredjenek a terheléssel. Örülök annak, hogy a játékosok a gyakorlatokat szívesen végzik. Jók a benyomásaim. Játékosaim „harapják” a munkát, élvezik a mozgást. Sajnos Szekerczés Luca nem végez még teljes értékű gyakorlást sérülése miatt. Braun Csenge visszatért a strandkézilabda Eb-ről, Jovovity az ifisták Európa- bajnokságán, Koronczai és Németh kapus az ifjúsági válogatottal gyakorol. Elmondhatom, hogy a régiekben és az új játékosokban is látom az akaratot. Magáról a játékról még korai lenne beszélni.

A vezetőedző persze szólt a pénteki, első hazai edzőmérkőzésről is (itthon 17 órakor a Szombathely ellen).

– Ez afféle puhatolózás lesz. Szeretném, ha egy-egy taktikai elem visszaköszönne a mérkőzésen, de még csak egyszerű kézilabdát fogunk játszani. Ezeken az előkészületi mérkőzéseken próbálkozunk majd megtalálni a csapat szerkezetét védekezésben és támadásban, kialakulnak majd a fontos páros kapcsolatok. De nemcsak a játék miatt, hanem a terhelést figyelembe véve is fel kell térképezni a játékosok mozgását, hogy tudjuk, mennyit bírnak. Persze ezekre a tapasztalatszerzésekre bőven lesz időnk, mert tizenegy előkészítő mérkőzést játszunk. Az a fontos, hogy egyre jobb képet kapjunk majd a játékosainkról, az összjátékról.

György László arról is beszélt, hogy fokozottabban kíváncsi az újonnan jött játékosokra. Szakmai vezetőként látnia kell, hogy ők mikre képesek.

– Természetesen fokozatosan figyeljük, hogy mik lesznek az erősségeink, gyengéink a keretben. De az utóbbi változhat majd pozitív irányban.