Már edzésben a Gorillák is

A múlt héten pénteken este megtartotta első, szezonnyitó edzését a Dunaújváros Gorillaz amerikaifutball-csapata.

A jelenleg a másodosztályban, azaz a Divízió I-ben érdekelt együttes szakvezetőjét Bachrathy Kornélt kérdeztük:

– Az első foglalkozás remek hangulatban telt, számos tehetséges újonc csatlakozott a Gorillákhoz. Terveink szerint a következő, 2020-as idényben is Divízió I-ben indulunk majd. A jelenlegi társaságot képesnek tartom arra, hogy döntőbe kerüljön, természetesen e célok érdekében rengeteg munkát kell még végeznünk – fogalmazott lapunknak Bachrathy, akit a konkrét edzésmunkáról is kérdeztünk:

– Szeretnénk változtatni, olyan felállásokat, taktikai rendszereket is bevezetni a játékunkba, amelyet hazánkban még nem játszanak. Ehhez keresünk megfelelő játékosokat. Itt jelezném, hogy még van felvétel, azaz mindenkit várunk, akit e sportág érdekel. Támogatóinknak köszönhetően tudunk biztosítani teljes felszerelést is. Az ősz az alapozás, a felkészülés, a taktikai játékrendszerek gyakorlásával telik. Várhatóan novemberben edzőmérkőzéseket is játszunk majd. Örömhír, hogy Madarász és Bakos személyében két Gorillaz-játékos is helyet kapott a Spanyolország ellen készülő magyar válogatottban. A bő keretbe 75 játékos kapott meghívót, remélhetően mindketten sokáig ott lehetnek a válogatottal – mondta el Bachrathy, aki az egyesület terveiről is szólt:

– Jelenleg a Sport utcai pályán, azaz a Radarban gyakorlunk, itt zajlanak az edzéseink, ám szeretnénk, ha az éles mérkőzéseinket már a megújult és felújított dunaújvárosi stadionban játszhatnánk már jövő tavasszal. Mindent meg fogunk tenni annak érdekébe, hogy sok szurkoló látogasson ki ezekre a mérkőzésekre a stadionba.