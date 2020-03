Már civilnek készült, aztán mégis folytatja

A dunaújvárosi és Dunaferr nevelésű Dénes János a 2008/09-es idény téli szünetében igazolt Tatabányára, első kézilabda-mérkőzését 2009 februárjában játszotta a Bányászban a Veszprém ellen. Azt követően meghatározó emberré vált, az elmúlt hat évben pedig a csapatkapitányi karszalagot is viselhette. Már úgy volt, felhagy az élvonalbeli játékkal, de a következő szezontól a dunaújvárosi edzőpáros által irányított Balatonfüred hívására végül igent mondott.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: cserélje le a krumplit!

Azt, hogy a védekezőspecialista a rivális Balatonfüredhez igazol nyáron, a klub közösségi oldala osztotta meg a napokban, ahol a vele készült interjúban elmondta, nincs benne semmilyen sértődöttség. Lassan 36 éves lesz, ez az élet rendje, itt lejárt az ideje.

– Amennyiben nem kaptam volna a fürediektől ajánlatot, ha be kellett volna fejeznem a sportpályafutásomat, akkor sem estem volna kétségbe. Elmentem volna dolgozni, mert a munka nem szégyen. De megkerestek Balatonfüredről. Számomra is nagyon szimpatikus terveket, egy élcsapat körvonalait vázolták fel. Egy olyan gárdáét, amely a későbbiekben akár nagyobb meglepetéseket is okozhat a magyar bajnokságban. Persze az sem utolsó szempont, hogy ők is nagyon szerették volna, hogy hozzájuk igazoljak. Így gyakorlatilag egy hét alatt egyezségre is jutottunk – fogalmazott Dénes.

A helyi szurkolók szemében, és nem utolsósorban szívében, ő már tősgyökeres tatabányainak számít, annak dacára, hogy az egykori nagy rivális Dunaferrnél nevelkedett.

– Hatodikos, hetedikes lehettem, amikor Dunaújvárosban megismerkedtem a kézilabdával. Ez ideális kornak tekinthető az élsport elkezdésére. Akkoriban az utánpótlás is ott edzett, ahol a Dunaferr SE nagycsapata. Abban a sportcsarnokban nevelkedtünk, ahol a felnőttek játszottak. Remek volt az utánpótlásunk, hiszen a serdülő korcsoportban, majd az ifjúságiak között is mindig mi nyertük a bajnokságokat. Ez nem is véletlen, mert olyan társakkal voltam egy csapatban, mint például Császár Gábor, Mikler Roland, Grebenár Gábor vagy Nagy Kornél – mondta korábban. Talán azóta sem volt egyetlen első osztályú társaságnak ilyen utánpótlás-állománya, de ez idő tájt a Dunaferr pénzügyi gondokkal küszködött. Mire rendeződött a klub anyagi háttere már gyakorlatilag „magukra maradtak” a fiatalok.

– Még nem voltam tizen­nyolc éves sem, amikor először éppen a Tatabánya ellen raktak be a nagycsapatba. Gólt is lőttem, mégpedig Szathmári Janinak… – jegyezte meg a kiváló védő. – A kevesebb játéklehetőség miatt, illetve a fejlődésem érdekében három hónapra kölcsön adtak Győrbe. Onnan Százhalombattára kerültem, ahol másfél évet szerepeltem. Ekkor kerestek meg Tatabányáról, hogy igazoljak hozzájuk – mesélte.

Amikor most a legszebb emlékekről kérdezték, kettőt emelt ki: – Dunaújvárosi születésűként éppen Dunaújvárosban szereztük meg a Tatabányával – huszonnégy év után – az első érmünket. Ez óriási élmény volt nekem, a frissen a csapathoz érkezettnek. Bár az is nagyon klassz volt, amikor szintén idegenben, Csurgón vívtuk magunknak az újabb bajnoki harmadik helyezést, ám a dunaújvárosi sikert helyezném mégis az első helyre.

Nyártól Dénes együtt dolgozhat György Lászlóval és Imre Vilmossal egyaránt, ugyanis a DKKA vezetőedzője és sportigazgatója is Balatonfüreden folytatja munkáját.