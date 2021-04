Már az újabb kihívás motiválhat, Európa csúcsára érhet a csapat

Szombaton ugyan a magyar bajnokságban nem sikerült aranyérmet szereznie a Dunaújvárosi Egyetem-­Ma­arsk Graphics női vízilabdázóinak, azonban a pénteken, a Tüskeuszodában kezdődő Euroliga négyes döntőben a kontinens legrangosabb sorozatának csúcsára érhetnek. Ezzel pedig a klub históriájában teljes lenne a dicsőséglista, hiszen minden más trófeát megnyertek már.

dunaújváros Természetesen mindenki, aki a DUE-Maarsk Graphics csapatának szorított, nagyon szomorú és csalódott volt az UVSE-vel szemben elveszített párharc után, azonban Koszi Ferenc, a klub elnöke máris próbálta a dolgokat a pozitív oldaláról megközelíteni. Nyilván, a sportszakmai dolgokba nem szól bele, de most kíváncsiak voltunk az ő véleményére is.

– Hogy miért nem sikerült nyernünk, azt nem tudom pontosan megmondani, ez Mihók Attila és a szakmai stáb asztala. Nyilvánvaló, egy elveszített döntő után nem vagyok boldog, és fájó volt 7–2-re kikapni azok után, hogy rendre óriási csatákat vívtunk az Újpesttel, és mindig minimális különbség, vagy éppen büntetők döntöttek az egyik vagy másik fél javára. Annak viszont örülök, hogy a második helyen ott vagyunk, és finálét játszhattunk, ezért dolgozunk minden évben, hogy idáig eljussunk. Ez pedig nem olyan természetes dolog. Szombaton ők voltak a jobbak, ezt el kell ismerni, valahogy nem ment a játékunk. Ezenfelül annak is örülök, a szezonban megnyertük a Magyar Kupát, péntektől pedig a legmagasabb szintű európai kupadöntőben szerepelünk. Azért ezt felsorolva, azt hiszem nem olyan rossz az eredménylista, szerintem sokan cserélnének velünk – mondta lapunknak.

Megjegyezte, az Újpesttel évek óta folyamatosan döntőket vívnak minden fronton, nyilván mindent a legapróbb részletekig ismernek egymásról a felek, talán az adott napi forma lehet mindig a döntő közöttük. Arra, hogy milyen kisebb vagy nagyobb dolog kell ahhoz, hogy meg is nyerjék a bajnoki címet, azt mondta, elsőként ugye most egy év. Azonfelül kellene olyan felkészülési időszak, ami nyilván másnál is így van, hogy nincs járványhelyzet és más egyéb dolgok sem zavarják azt.

– Nekem az okoz boldogságot, hogy rendszeresen különböző szintű döntőket játszunk, ami azt mutatja, a munka kitűnő a klubnál. Az előrelépés is kézzelfogható, hiszen a mostani és az előző szezonban a Magyar Kupában mi nyertünk ellenük, és a finálé első két meccse is igen szoros volt.

A hazai porond után azonban pár napon belül jön a következő lehetőség, Európa meghódítása, amire tizenhat esztendő után kínálkozik ismét lehetőség, ami szintén a csapat fejlődését mutatja. A budapesti buboréktorna elődöntőjében az orosz Uralochka lesz az ellenfél, a másik ágon az UVSE az Olympiakos Pireusszal játszik. Azaz egy héten belül akár ismét összejöhet egy finálé a két élcsapat között.

– Szerintem a lányok fáradtak így a szezon vége felé, de első osztályú sportolók, ezért nem lehet nyomasztó számukra, hogy a vereség után egyből ismét egy döntő jön, inkább viszi őket előre, mert egy újabb lehetőség előtt állnak. Arról nem is beszélve, hogy ilyen hosszú idő után értünk el ismét idáig, és a sorozat elődjét, a BEK-et soha nem nyertük még meg. Azt tartom nagyon komoly és óriási dolognak, ami a magyar vízilabda érdeme és sikere, hogy Európa legjobb négy csapata között két magyar van, amire még soha nem volt példa. Nyilván arra készülünk, hogy megnyerjük, hiszen ez az egyetlen nemzetközi trófea, ami hiányzik a vitrinünkből. S akkor Mihók Attila elmondhatná, hogy ugyan különböző csapatokkal, de az összes létező hazai és nemzetközi sorozatot megnyerte már klubszinten. Mindez pedig, ahogyan már mondtam, a nálunk folyó szakmai munka fényes igazolása, amire büszkék lehetünk és vagyunk.