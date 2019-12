Már a világbajnoki indulás is reális triatlonosaiknál

Bár a 2019-es évre rendelt nagy versenyét, a július elején esedékes Aquarius Triatlont a Vasmű út átépítése miatt nem rendezhette meg a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület (DTSE), azért élversenyzőik ezúttal is számos megsüvegelendő eredménnyel zárták az idényt. Ranglistaelemzés és jövőképles Kovács Ákos Flóriánnal.

Nem volt könnyű szezonja a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesületnek. Az idény ezúttal is két nagy vállalással indult: az egyesület márciusban jelentkezett egy lassan országos hírnevet szerző kiváló duatlon versennyel, amely főként – a számos élvonalbeli versenyző mellett – az utánpótlás-korosztályokat célozta meg.

Másrészt ott volt/van az utóbbi öt évben okos szakmai és marketing melóval építgetett Aquarius Triatlon, amely ezúttal elmaradt, mivel a kerékpárpálya egy részét képező Vasmű úton éppen elkezdődött a teljes körű rekonstrukció. Így a hazai triatlon szövetség által korábban B kategóriásnak minősített verseny elmaradt.

– Előzetesen rengeteg energiát mozgattunk meg, hogy a verseny ismét megvalósuljon, sajnos idén mindez nem jött össze. Az előzetes nevezések és visszajelzések alapján van létjogosultsága ennek a seregszemlének – fogalmazott lapunknak Kovács Ákos Flórián, aki számos remek eredményt ért el a közelmúltban zárult idényben.

Interjúalanyunk több mint testközelből szemléli a honi triatlonéletet. A teljesség igénye nélkül idézünk a 2019-es évre szóló ranglista-helyezéseiből:

A duatlon amatőr kupa senior mezőnyében első helyen végzett, amíg e korosztályos kategóriában a triatlonosoknál a második lett, 6030 pontot gyűjtve, de további rangsorokban is találkozunk a nevével.

Kovács mellett Burkovics Márton a felnőtt férfiak duatlon mezőnyében lett érmes, Füzesy Dávid pedig a felnőtt triatlonosok „Hawaii” kategóriájánban végzett a második helyen.

De ez még csak az elit, a ­DTSE versenyzői további számos kiírásban és kategóirában szereztek pontot. A hölgyeknél a korábbi válogatott vízilabdás Zsámbók Lili is számos kiváló versenyt tudhat maga mögött.

– Építkezünk lelkesen, de hozzá kell tenni: egy viszonylag kis egyesület vagyunk. Ehhez képest jó eredményeket szállítunk. Örülünk a fiatalok jó teljesítményének, de jó lenne, ha további fiatal sportolók csatlakoznának hozzánk. 2020-ban is szeretnénk megrendezni a márciusi duatlont, valamint július elején a triatlont. Mindezek egyik alapja, hogy tudjunk tervezni és elinduljanak a nevezések. Bízom abban, hogy a városvezetés is támogatja a törekvéseinket a jövőben – fogalmazott lapunknak Kovács Ákos Flórián, akit a nemzetközi szereplésről is kérdeztünk:

– Füzesy Dávid már markáns szereplője a magyar élvonalnak, így edzőjével Flander Mártonnal közösen úgy vélik, jövőben célba vehetnek egy világbajnokságot. Ennek egyik feltétele egy jó kvalifikációs verseny, most mérlegeljük, melyik lenne a legjobb. Természetesen ehhez biztosítani kell a szükséges anyagi feltételeket. Részemről is felmerült hasonlós lehetőség, azon dolgozunk, hogy ezen tervekből valóság legyen.