Már a párizsi olimpia jegyében lapátolnak a világbajnokságon

Csütörtökön kissé szokatlan helyszínen, Dániában kezdődött meg a gyorsasági kajak-kenu világbajnokság, amelyen a DKSE három kenusa, Hajdu Jonatán, Kiss Balázs és Slihoczki Ádám szerepel, s velük tartott edzőjük, Molnár Gergely is.

Az év utolsó kiemelt eseménye egy nagyon sűrű szezon végére tesz pontot, ami azért különleges, mert olimpiai évben most először rendezik meg a vb-t is a Bagsvaerd-tónál. Koppenhágában 56 ország több mint 700 versenyzője kezdte meg csütörtökön a vasárnapig tartó viadalt, ami már a Párizsra átalakított olimpiai program szerint zajlik.

A dunaújvárosi küldöttség tagjai közül Kiss Balázs C-1 500, Hajdu Jonatán az újpesti Fekete Ádámmal C-2 500, Slihoczki Ádám pedig a szegedi Kocsis Ádámmal C-2 1000 méteren érdekelt. A fiúkkal tartott a szakosztály vezetőedzője, Molnár Gergely is, akivel a tegnapi kezdés előtt beszélgettünk.

A szakember azzal kezdte, hogy Slihoczkiék a felnőtt-ob-n csak erőfelmérőként indultak, hiszen számukra az azt követő U23-as vb volt a fő verseny idén. Ehhez képest megnyerték a bajnokságot, a szezon elején nem gondolták, hogy kijutnak a felnőtt-vb-re is, ami nagyon nagy dolog részükről.

– A korosztályos versenyen ötödikek lettek, nyilván egy felnőtt-vb magasabb szintű, de esetükben nem mennék bele esélylatolgatásokba. A többieknél azért egyszerűbb a kérdés, Balázst mindenféleképpen döntőbe várom, és Hajduék is a papírforma szerint ott kell legyenek, esetükben az éremszerzés egyáltalán nem túlzás. Azonban kicsi dolgokon is múlhat minden, de ha minden rendben megy, és nem lesznek irreális körülmények, akkor tőlük várhatjuk a legjobb eredményt. A hazai mezőnyben nincs olyan páros, amelyik meg tudná szorítani őket. Azért ne feledjük, 2019-ben ezüstérmet szereztek a vb-n ezen a távon, az idei Eb-n is látszott, hogy ötszázon jók, szoros befutó után éppen csak lemaradtak a dobogóról. Azonban ott a döntő napján volt még egy másik futamuk is, most azonban nem kell más távra koncentrálniuk – mondta.

Molnár Gergely hozzátette, hosszú volt a szezon, és Hajdut több dolog is hátráltatta, például egy arcüreggyulladás, de most abszolút jó formában várták a versenyt. Mint említettük, a verseny már a következő olimpia programja szerint zajlik, ami megint érinti Hajdut, aki Rióban még C-1 200 méteren indulhatott, majd azt a számot törölve Tokióba a C-2 1000 méterre szeretett volna kijutni Feketével, hogy aztán Párizsra megint variáljanak, ahol előbbi helyett a C-2 500 lesz műsoron. Ami egyébként nem jött rosszul.

– Annak ellenére, hogy az ezer méterre készültek, az elmúlt évek eredményei azt mutatják, ötszázon a legjobbak. Biztosan erősödik a nemzetközi és hazai mezőny azáltal, hogy ismét ötkarikás lett a táv, de nagyon jó lehetőség előtt állnak a fiúk, hisz’ két év múlva már kvalifikációs vb-t rendeznek. Dánia most kiváló nyitóállomása lehet a Párizsig tartó időszaknak. Az biztos, mindkét versenyző nagyon eltökélt, érzik, hogy van sanszuk és komoly lehetőség előtt állnak. Persze, sokat kell érte dolgozni, mert mostantól ide fókuszál a mezőny. Azért is kellene jó eredménnyel kezdeni, mert a szövetségi kapitány mondta, innentől ő is olimpiai számban elért eredményként tekint rá. A fiúk érzik ennek a súlyát, de szeretném, hogy ez motiválóan hasson rájuk, de ismerve Jonatánt, őt ez csak spannolja, ebben remek partner – tette hozzá.

Kiss Balázsnak más a helyzete, az elmúlt években ezer méterre készült leginkább, de miután nem sikerült kijutnia Tokióba, onnantól az ötszázra is nagyobb figyelmet fordított. Az Eb-n itt kilencedik, ezer méteren tizedik lett. Molnár Gergely közölte, vele kemény, sok edzést hozó időszakon vannak túl, a formája folyamatosan felfelé ívelt.

– Azonban azt, meddig tudtunk eljutni, az most fog kiderülni. Mondom, minimum a finálét várom részéről, azt látom, felkészültünk, minden rendben van, be is gyorsult. Most ezt kell minél jobb helyezésre váltani.

A DKSE szakembere összességében hasznosnak tekinti az évet, amit tanítványaival elvégeztek edzésmódszerek, azok nagyon jól sikerültek, éppen ezért nagyon kíváncsi, ez mire lesz elég. Főleg, hogy azok a versenyzők, akinek nem jött össze az olimpia, most akarják megmutatni, mire képesek. Bár a mezőnyben négy ötkarikás tokiói bajnok is rajthoz áll, Hajduéknak a Tokióban még ezer méteren aranyérmes kubai Madrigal, Enriquez páros is ellenfelük lesz.

– Bízom benne, mindenki ki tudja hozni magából, ami benne van, és a legfontosabb, úgy teljesítsenek a fiúk, hogy utána elmondhassák magukról, maximumot adtak, tettek a minél jobb eredmény érdekében – nyilatkozta.