Már a második helyen áll a Mezőfalva

Akadt látnivaló a Fejér megyei labdarúgó Horfer Serleg III. osztályának tizedik fordulójában is.

Mezőfalván gólokból és tizenegyesekből is sok volt a Dég elleni mérkőzésen, a Nagyvenyim pedig nem bírt a Cecével, csak pont­osztozkodás lett a vége. A Vajta II otthon simán hozta az eredményt az Alappal szemben, így továbbra is vezeti a tabellát. A babérokon azonban nem ülhet nyugodtan, hiszen a Mezőfalva, a Nagyvenyim és a Kisapostag is szorosan követi.

Mezőfalva – Dég 12–1 (4–1)

Mezőfalva: Orosz – Horváth, Balázs, Kertész (Tonka), Török (Sümegi), Balogh D. (Németh), Balogh I., Sági (Somogyi), Papp, Mekota, Márok.

Gólszerző: Kertész (22.), Balázs (27., 51.), Sági (37., 43.), Balogh D. (47., 60.), Balogh I. (57.), Horváth (63.), Somogyi (75.), Mekota (83., 85.), illetve Tóth (4.).

Már az első félidőben tetemes hazai vezetésnél fújt szünetet Bécs Krisztina játékvezető. A második játékrészben gyors egymásutánban újabb két gólt rúgott a Mezőfalva. A folytatásban innentől már teljesen összeomlott a dégi együttes, így a vendéglátók gyakorlatilag azt csináltak a pályán, amit akartak, a végeredmény önmagáért beszél. A találkozó végén Bakos János mezőfalvi edzőt kérdeztük. – Igencsak meglepődtünk a meccs elején, mivel az ellenfél a 4. percben vezetést szerzett. A vendégelőny azonban csak a 22. percig tartott. Innentől Mezőfalva beindította a gólgyártó rakétát, amelyben a számtalan kihasználatlan helyzet mellett még így is tizenkettőt belőtt ellenfelének. A mérkőzést három tizenegyes is színesítette, amiből egyet berúgott Dég. Mezőfalva a kettőből egyet kihagyott, de ez nem befolyásolta a góllövő kedvet – összegezte a történteket a mezőfalvi tréner.

Nagyvenyim – Cece 2–2 (1–1)

Nagyvenyim: Gregorich – Meskál, Szabó, Varga (Keresztes), Gászler, Sárai, Batha, Ürmös, Gaszler, Csizmdia, Freud.

Gólszerző: Varga (28.), Batha (61.), illetve Bosnyák (10.), Bende (58.).

– Igazságos döntetlen született – mondta lapunknak Horváth Csaba, a Nagyvenyim trénere. Az ellenfelünk kétszer is vezetett, de a végén sikeresen kiegyenlítettünk. A játék képe alapján a Cece megérdemelten vitt el egy pontot Nagyvenyimről – kaptuk az információt a 10. fordulóról.

Nagylók – Kisapostag Duna 1–3 (1–2)

Hegedűs – Kiss, Dénes, Fülöp, Pék, Fürj, Szántó, Varjas (Szabó), Törjék, Halasi (Cislo), Volf.

Gólszerző: Szekeres (30.), ill. Fürj (7.), Fülöp (26.), Varjas (64.).

Mezőszilas – Rácalmás 1–4 (0–1)

Rácalmás: Vereb – Nagy, Glocz, Südi, Juhos (Dombi), Horváth, Gergelyfi Hír, Bartók (Szabó Z.), Németh (Czakó), Horváth R. (Horváth L.).

Gólszerző: Reichardt (76), illetve Horváth D. (7., 77.), Hír (65.).

További eredmények: Sárszentágota – Lajoskomárom II 2–7, Vajta II – Alap 2–1.