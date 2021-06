Makai Lilláé a Kanyó-kupa

Több kategóriában is remekeltek a DKSE tornászai a hétvégén. Az ifjúsági csapatbajnokságot vezetik a dunaújvárosiak, ráadásul a vidékbajnokságon is szépen teljesítettek. Emellett az egyéni versenyszámokban is kiváló eredmények születtek.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonyéknál a fővárosra nem, de saját jutalmukra bőven akad pénz Zsúfolt hétvégéje volt az utánpótlástornászoknak a hétvégén. A fővárosi Központi Tornacsarnokban rendezték ugyanis a leány, serdülő vidékbajnokságot, az ifjúsági korosztály egyéni összetett, szerenkénti és csapatbajnokságát is. A DKSE tornászai mindegyik korosztályban képviseltették magukat, de ami ennél is fontosabb, hogy minden versenyszámban született dunaújvárosi érem.

Kezdjük a fiatalabbakkal. A serdülők vidékbajnokságának egyéni összetettjét kibérelték maguknak Hunyady-Turcsik István tanítványai, hiszen az első három helyezést a DKSE tornászai kaparintották meg. Mayer Eszter 44,900 ponttal bizonyult a legjobbnak. Mögötte klubtársai, Szij Emese Ada 42,500 ponttal és Benkő Boglárka 42,300 ponttal zártak. Nem csoda, hogy edzőjük elégedett volt a lányokkal. – A célunk elsősorban az volt, hogy a lányok be tudják mutatni azokat a gyakorlatokat, amiket edzéseken próbálgattunk. A serdülő korosztályban már az a lényeg, hogy a tornasport speciális követelményeit be tudják mutatni a növendékek. Összességében elmondható, hogy jó felé haladunk, de mindenből még több minőségi mennyiséget bele kell tegyünk – mondta.

Szombaton rendezték az első osztályú leány ifjúsági tornászok csapatbajnokságát is. Az első fordulóban a Czifra Bettina Lili, Csíki Zsófia, Makai Lilla összeállítású dunaújvárosi csapat 98,400 pontot szerzett, és első helyről várja az őszi folytatást két fővárosi gárda, a KSI SE és a Postás SE előtt. A tornászok által a csb-n megszerzett pontokat vették figyelembe az egyéni összetett kategóriában is. Itt szintén dunaújvárosi sikernek örülhettünk, hiszen Makai Lilla 49,600 egységgel első helyen végzett, így megnyerte a tragikusan fiatalon elhunyt, egykori kiváló tornásznőről elnevezett Kanyó-kupát, amelyet Rózsa György televíziós személyiség, a Magyar Torna Szövetség egykori elnöke, Kanyó Éva férje adott át. Czifra Bettina Lili harmadik lett. – Nagyon jól éreztem magam ezen a viadalon, a gyakorlataim is hellyel-közzel úgy sikerültek, ahogyan elterveztem, bár kisebb rontások azért voltak. Sokat készültem a versenyre, és büszke vagyok arra, hogy megnyertem a Kanyó Éva-kupát – fogalmazott Makai Lilla. Zárásként az ifik szerenkénti fináléit rendezték meg. Makai Lilla itt egy gerendán megszerzett ezüstéremmel gazdagodott, Czifra Bettina Lili azonban rajta is túltett, felemás korláton aranyérmet, talajon ezüstöt nyert. – Két érmet is szereztem, de egy kicsit zavar a gerenda, amit elrontottam. Ezzel együtt igyekeztem a verseny ideje alatt végig precízen odafigyelni, mivel a korlátgyakorlatom nem annyira anyagerős, mint a többieké, így kivitelben akartam visszahozni azt, szerencsére sikerült is – értékelt.

Ezzel a versennyel az első féléves viadalok az utánpótlás számára véget értek, egészen szeptemberig nem rendeznek hazai megmérettetést. A következő időszakban a világkupa-sorozat állomásain vesznek részt a felnőttek, valamint Kovács Zsófia az olimpián szerepel majd.