Magyar Torna Szövetség: Összefogott a tornásztársadalom

A magyar tornasport senkit sem hagy cserben, és kialakít egy olyan rendszert a Magyar Torna Szövetség irányításával, hogy a sportolók egységesen otthon tudjanak edzeni.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

A teljes tornásztársadalom – a Magyar Torna Szövetség koordinálásával sportvezetők, edzők, versenyzők, szülők – összefogott annak érdekében, hogy a magyar torna ne veszítse el azokat az eredményeket, amelyeket a kormánynak köszönhetően elért: például azt, hogy létszámát ötszörösére növelte. A magyar tornasport segíti a gyerekeket, versenyzőket, így kidolgozás alatt van egy olyan rendszer, illetve sok helyen már működik is, hogy az edzők napi 1-3 óra tréninget tartanak az interneten keresztül. Gimnasztikát, kis gerendát, kis korlátot használva, amely szereket imitálva otthon is részt lehet így venni az edzéseken.

Dr. Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke elmondta, hogy ebben a helyzetben nyilván az emberélet, az egészségügy, a járványhelyzet a legfontosabb, de nem szeretnék elengedni senkinek a kezét sem. A tornacsarnokok bezártak szerte az országban, a válogatottak közül mindössze Győrben négy, az FTC csarnokában három fő edz, a női válogatott pedig a budapesti Tornacsarnokban. Altorjai Sándor, a MATSZ főtitkára kifejtette, hogy továbbra is karbantartják magukat a versenyzők, hiába halasztják el az olimpiát, mert így majd nem nulláról kell kezdeni a felkészülést, alkalmazkodni kell ehhez az átmeneti állapothoz. A sportvezető a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) Council tagjaként levelet kapott a FIG-től, melyben a szervezet arról tájékoztat, hogy áttekinti az olimpiai kvalifikációs szabályzatot, és a még fennmaradó kvóták megszerzésének lehetőségeiről rövid időn belül dönt.

Dr. Magyar Zoltán, MATSZ-elnök:

Jelen helyzetben nyilván az emberélet, a járványügyi helyzet a legfontosabb, de úgy véljük, hogy azt a rendszert, amit az elmúlt években a kormánynak köszönhetően a tornában felépítettünk, nem szabad elveszíteni. Éppen ezért az edzők és a gyerekek napi kapcsolatban vannak az interneten keresztül, itt folynak a napi 1-3 órás edzések, ezért pedig a szülők is nagyon hálásak, mivel a gyerekek így nem a tv vagy az internet előtt ülnek. Jelenleg kidolgozás alatt van egy egységes rendszer, a világ nagyjai is rengeteg edzést tettek fel az internetre, de mi ki szeretnénk alakítani egy sajátot, nem tv-tornát akarunk. És ha egyszer véget ér a járvány, akkor nem a semmiből kell újraépítenünk. Óriási ez az összefogás, amely jelenleg a tornásztársadalomban látható, és jelentős, hogy szülők, edzők és versenyzők továbbra is napi kapcsolatban állnak.

Altorjai Sándor, MATSZ-főtitkár:

A szövetség teljes mértékben egyetért azzal, hogy elhalasztják az olimpiát, hiszen a versenyzők és az olimpián résztvevő más egyéb személyek egészsége a legfontosabb. Az viszont nagyon jó, hogy nem eltörölték, hanem elhalasztották, hiszen minden sportoló álma az, hogy ott lehessen az ötkarikás játékokon, és így az álmot nem vették el. Jómagam is megéltem egy kicsit hasonló szituációt, amikor 1984-ben mi nem utazhattunk az olimpiára, bizony nem volt könnyű, hiszen az álmot vették el. A FIG egyébként időt kért arra, hogy a fennmaradó kvóták megszerzésének lehetőségét átnézze, több oldalról szeretné megvizsgálni a szituációt és felelős döntést hozni.