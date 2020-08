Magabiztosan jutott tovább a megyei kupában a Baracs

A labdarúgó Fejér Megyei Kupában második fordulót játszottak az elmúlt hét végén. A Baracs magabiztosan verte a félidőben még vezető Nagykarácsonyt.

A Fejér Megyei Kupa 2. fordulóján, a Baracs térségi rangadón fogadta a nagykarácsonyiakat.

Baracs – Nagykarácsony 4–1 (0–1)

Baracs, 150 néző.

Vezette: Durecz Balázs István, Gombor Jácint, Sziksz Tibor.

Baracs: Vaszócsik Viktor – Hepp Miklós, Rezes János, Prókai Norman István, Bartók, S. Barnabás, Éliás Zsolt, Mészáros Sándor, Deli Adrián, Huber Balázs, Kőkuti Tamás Gábor, Balogh Dávid. Cserék: Nagy, Sebestyén, Idei, Nagy A., Hruby.

Nagykarácsony: Turi Endre, Fülöp Attila, Rácz András, Simon János Ádám, Huszár Dávid, Kovács Gábor, Boros Benjamin Zoltán, Szabó Márton, Felföldi Zsolt, Kovács Roland, Mohácsi Norbert, Horváth Attila. Csere: Simon János Ádám.

Gólszerzők: Rezes, Balogh 2, Nagy E., illetve: Kovács

Az első félidő nagy küzdelmet hozott, és a mindkét oldalon kimaradt helyzetek paprikássá tették a hangulatot. A 45. percben Kovács Roland megszerezte a vendégeknek a vezetést. A folytatásban az egy cserével kiálló vendégek nem tudták tartani az állásaikat, bár sorozatosan adódtak előttük is helyzetek. A hazai gólokat Rezes János a 61., Balogh Dávid a 65. és a 68., Nagy Erik a 90. percben lőtte.

A találkozó után lapunknak így nyilatkoztak a főszereplők:

Idei Szabolcs (jobbra fönt), a baracsiak játékos-edzője: – Bár a végeredmény egy könnyű győzelemről mesélhetne, a valóságban azonban nem így történt. Az első félidőben játszottuk a begyakorolt figurákat, de nagyon lassan tettük a dolgunkat. Aztán ilyenkor benne van a meccsben, hogy az ellenfél játékosaitól jön egy nem várt húzás, most is így történt, hátránnyal kezdtük a második fél­időt. Felgyorsítottuk a játékot, rendet raktunk a fejekben, és az ellenfél is elfáradt. Sikerült felőrölni őket, így aztán reálisnak érzem az ilyen különbségű győzelmünket. Úgy gondolom, hogy körülbelül hatvan százalékon vagyunk, ezért a következő hetekben lesz még bőven dolgunk. Úgy érzem, hogy a csapatunk a dobogóra esélyes, a feljutás az már más kérdés, sok mindentől függhet.

Balogh Dávid, a hazaiak támadója:

– Az első félidőben azért volt egy kis hiányérzetem, hiszen volt két lehetőségem, ami sajnos kimaradt. Szerencsére a folytatásban kétszer is sikerült eredményesnek lennem, így aztán jól zártam ezt a mai mérkőzést. A csapat szempontjából is jól alakultak a dolgok, hiszen sikerült megfordítani az eredményt, és győzni.

A nagykarácsonyiak mestere, Mergl István így látta a találkozót:

– Az első félidőben megvalósítottuk a terveinket, és ezért vezetéssel zártuk azt a szakaszt. Sajnos a végére elfáradtunk, ezért lett belőle vereség. A sérülések és eltiltás miatt hat játékosunkat nélkülözve vállaltuk el ezt a mérkőzést. A maradék csapat teljesítményével az eredmény dacára elégedett vagyok. Helyzeteink is végig voltak, nem játszottunk alárendelt szerepet.

Felföldi Zsolt, a csapatkapitány: – Az első félidőben erőnlétben még jók voltunk, több általunk lőtt góllal kellett volna fordulnunk. A második elején volt egy nagy helyzetünk, amit nem sikerült értékesíteni, pedig úgy más lehetett volna a vége.

A térségünkhöz tartozó csapatok további eredményei:

Nagyvenyim – Vajta 2–9 (2–5)

Nagyvenyim: Gregorich – Kovács R., Jóbi (Gaszler L. 46. p.), Szabó, Fazekas (Kovács A. 77. p.), Fodor (Kántor 46. p.), Bíró, Gászler F. (Kovács K. 66. p.), Varjas (Pasqualini 56. p.), Rátkai, Kis.

G.: Bíró (16., 33.), ill. Majláth (2., 73.), Mágocs (38.), Horváth (39., 63.), Rezicska (37., 41.), Szabó (55.),Kalocsai (89.).

Ráckeresztúr – Adony 1–2 (0–0)

Adony: Hamar – Budai, Bagóczki, Vukaljovics (Tamon), Tóth, Varga (Toldi), Erdélyi (Kőkúti), Balogh, Erdei, Nebucz, Szántó.

Gólszerző: Neuvert (89.), illetve Szántó (80., 84.)

Kulcs – Szabadegyháza 3–2 (1–1)

Kulcs: Papp – Lencsés, Szekszárdi (Borbás), Godó, Ócsai (Kiss), Mácsfalvi (Molnár), Plézer (Bíró), Fehér, Erdélyi P., Erdélyi T., Balla (Seres).

Gólszerző: Szekszárdi (40.), Mácsfalvi (50.), Erdélyi P. (87.), illetve Zámbó (45.), Csupor (56.).