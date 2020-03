Magabiztos sikerrel melegítettek az UVSE elleni csúcsrangadóra

A tervezett hárommeccses sorozatát kedden este a fiatal tehetségeket és korábbi rutinos válogatottakat felsorakoztató III. Kerületi TVE ellen kezdte meg női pólócsapatunk.

DUE Maarks Graphics – III. Kerületi TVE 14-5 (3-1, 4-2, 4-2, 3-0)

A dunaújvárosi gólszerzők: Garda 3, Vályi 3, Gurisatti 2, Szellák 1, Huszti 1, Brezovszki 1, Mahieu 1, Ziegler 2

Az előzetes papírforma a bajnokságban még veretlen dunaújvárosiak magabiztos sikerét jósolta, ám intő példa lehetett a Mihók-tanítványok számára, hogy a két csapat első idénybeli mérkőzésén Gurisattiék kiélezett csatában, mindössze egy góllal nyertek a fővárosban. Mindezt megelőzendő határozott játékkal kezdtek a hazaiak, az első játékrészben Mahieu, Vályi és Huszti Vanda szép góljaira csak Kisteleki Dóra válaszolt. A második negyedben is könnyedén szerezte találatait a DUE, főként az ismét remek formát mutató Garda volt elemében. A félidőben 7-3-ra vezettek a hazaiak. Jelentős fordulat a harmadik játékrészben sem történt. A dunaújvárosiak pólóztak dinamikusabban és eredményesebben, hátul pedig Laura Aarts kapus végezte remekül munkáját, amelybe egy két trükkös megoldás is belefért, az óbudaiak bánatára. Gurisatti Gréta góljának is köszönhetően hat gólos előnnyel mehettek az újvárosiak (11-5) a záró negyedre. Amelyre a holland hálóőrt Kiss Alexandra váltotta a hazaiaknál, aki hibátlan teljesítménnyel hálálta meg a bizalmat, támadásban pedig további három gólt termeltek az egyetemisták, akik végül 14-5-re győztek.