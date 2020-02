Magabiztos sikerrel hangoltak az MTK-ra

Szombaton délelőtt a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata a Bács-Kiskun megyei első osztályban szereplő Kiskőrös elleni edzőmérkőzéssel zárta a téli felkészülés első szakaszát.

A pálhalmai Agrospeciál Sporttelepen rendezték a találkozót, mert az MTK Budapest elleni kupamérkőzés előtt mindenféleképpen füves játéktéren akartak gyakorolni az újvárosiak. A játéktér azonban nem volt éppen ideális állapotban, mert az éjszakai fagyot követően egyes részeken csúszós volt a talaj.

Dunaújváros PASE – Kiskőrösi LC 5–0 (3–0)

Dunaújváros PASE: Pokorni – Barta, Puskás G., Kis B., Horváth K., Dorogi R., Áman, Al-Sheraji, Novák Zs., Reicheld, Tapiska. Vezetőedző: Lőrincz Emil. Cserejátékosok: Orczi, Hompót D., Csendes, Barna Zs., Kovács B., Beszterczei, Kispéter.

A kupameccs előtt mindenképpen füves pályán akartak gyakorolni, de az éjszakai fagy miatt az néhol csúszott

A vendégek erősen tartalékos összeállításban léptek pályára, mivel különböző problémák miatt több labdarúgójuk is hiányzott, akiket ifistákkal pótoltak. A mérkőzés első percétől kezdve a DPASE gárdája letámadta az ellenfelét, így tulajdonképpen végig a vendégek térfelén folyt a küzdelem. A nagy nyomást nem sokáig bírta a kiskőrösi alakulat, és a hazaiak az ötödik percben a Soroksárról Dunaújvárosba tartó Novák Zsombor révén megszerezték a vezetést (1–0). Nem sokkal később növelték előnyüket az újvárosiak. Egy tizenhatoson belül szabálytalanságot követően megítélt büntetőt Dorogi Renátó értékesített (2–0). A folytatásban rengeteg gólszerzési lehetőség adódott a hazaiak előtt, de rendre rossz döntéseket hoztak a támadók. A félidő hajrájában a kiskőrösi védelem hibáját kihasználva Al-Sheraji került helyzetbe, és ügyesen gurított a kapuba (3–0).

A fordulást követően továbbra is a házigazdák irányították a játékot. Az első negyedórát követően az ezúttal kispadon kezdők is pályára léptek. A fiatal tehetség Kovács Barnabás kétszer is a hálóba talált. Először a hatvanadik percben vette be a vendégek kapuját (4–0), majd tíz perccel később beállította az edzőmérkőzés végeredményét (5–0).

A dunaújvárosi együttes legközelebb február 12-én, az MTK Budapest elleni Magyar Kupa páros csata első találkozóján lép pályára idegenben.