Magabiztos siker helyett kínos vereség lett a vége

A röplabda Extraliga szombati játéknapján a sereghajtó Debreceni EAC együttesét fogadta a Dunaújvárosi KSE csapata. Az újvárosiak a jogosan elvárt magabiztos győzelem helyet kínos vereséget szenvedtek.

Dunaújváros

Az előző fordulókban rendre a mérkőzés elején nem koncentráltak megfelelően a dunaújvárosi együttes tagjai, így rendre hátrányból indultak. Ezúttal azonban jól kezdődött a mérkőzés, de a folytatás katasztrofális lett.

Dunaújvárosi KSE – Debreceni EAC 1:3

(17, -19, -28, -23)

Dunaújváros Sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Sík Barbara, Halász Enikő.

Dunaújvárosi KSE: Garrett, Ambrus, Duman, Mészáros D., Tomanóczy B., Boa, Gebhardt Á. (liberó). Csere: Hatvany Zs., Balázs B., Laczi, Majoros, Tajti, Bohnicsek, Sümegi (liberó). Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Debreceni EAC: Tóth A., Bagics, Kiss I., Fazekas B., Hubicska, Ádám A., Mészáros Z. (liberó). Csere: Csizmadia, Magyar T., Remete, Veres, F. Nagy B., Imre T., Nagy A. (liberó). Vezetőedző: Fodor Antal.

A hazaiak szakvezetője, Tomanóczy Tibor így értékelt a találkozót követően: – Nem lehet úgy mérkőzést nyerni, ha nem hisszük el, hogy arra képesek vagyunk. A mai meccsen – még ha rossz is kimondani – egyszerűen nem voltunk férfiak. Az alapjátékban hibáztunk, és nem volt olyan játékosunk, aki felvállalta volna a támadásokat. Rendre arra vártuk, hogy az ellenfél hibázzon. Hiába vezettünk négy-öt ponttal, onnan is vesztettünk. Hiába cseréltünk, kértem ki az időmet, nem változott semmi. Ezzel a mentalitással semmit sem fogunk elérni. Az egyértelmű, hogy fizikálisan fel tudjuk venni a versenyt ellenfeleinkkel, a probléma egyértelműen a fejekben van. Összeestünk, ahelyett hogy összeszedtük volna magunkat. A taktikát csak az első szettben tartottuk be, ami működött is. A folytatásban viszont érthetetlen módon szétestünk, összezuhantunk. Nagyon sajnálom a helyzetet, hiszen ezzel saját magunk dolgát nehezítettük meg.

Fodor Antal, a vendégek mestere érthetően elégedetten nyilatkozott:

– Nagyon értékes győzelmet arattunk idegenben az első négy közé igyekvő DKSE ellen. Általában nem szoktam külön kiemelni senkit a csapatból, de most Hubicska Patrik teljesítménye nagy dicséretet érdemel.

(A játéknap másik összecsapásának eredménye: MAFC-BME – LV Sport Pénzügyőr SE 0:3 (-22, -27, -17).