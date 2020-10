Magabiztos győzelmet születésnapi ajándéknak

A Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics női vízilabdázói a bajnokság harmadik fordulójában szombaton hazai medencében 17 órától az Eger csapatát fogadják. Ez már nehezebb mérkőzésnek ígérkezik, mint az előző kettő.

Az újdonsült kupagyőztes hazai csapat eddig mindkét bajnokiját fölényesen megnyerte a Tatabánya és a III. Ker. TVE ellen. Azonban a hevesi alakulat (ahol jó ismerőseinkkel is találkozhatunk, a Dunaújvárost tizennégy szezonon át erősítő Menczinger Kata és az előző szezon után eligazoló kapus, Kiss Alexandra is ott játszik) már keményebb diónak ígérkezik. Elég csak azt mondani, hogy a Magyar Kupa-csoportmérkőzések során megverték a Ferencvárost is.

A bajnokságban eddig két vereséget könyvelhettek el, az egyik, a címvédő UVSE elleni nem meglepetés, azonban az, hogy Szentesen kikaptak a bajnokság nyitányán 12–8-ra, már inkább annak mondható.

– Mondanám, hogy már belelendültünk a bajnokságba, de sajnos több sérültünk is lett elmúlt időszakban. A III. Kerület ellen sem tudtunk kiállni teljes kerettel, ez vezetett a kisebb „őrülethez” a mérkőzésen. Szerencsére már szinte mindenki visszatért a hiányzók közül. Most az Eger csapata ellen készülünk, amellyel szombaton játszunk Dunaújvárosban. Reméljük, minél több szurkoló kilátogat, sok erőt ad, ha halljuk a biztató tapsukat. Még szerdán gyakorlásképp elutaztunk Budapestre a Ferencvároshoz, utána pedig magunk között tökéletesítettük a taktikát a találkozóra – mondta Huszti Vanda.

Egyébként a lányok meglepetés köszöntéssel készültek Mihók Attila vezetőedző számára az egyik edzés után, ugyanis a héten ünnepelte születésnapját. A mester számára a torta mellett minden bizonnyal egy magabiztos győzelemmel lenne teljes az „ajándékozás.”

A mérkőzésre tehát várják a szurkolókat a járványügyi szabályok betartása mellett. A belépés előtt testhőmérséklet-mérésen esik át mindenki, továbbá az uszoda területén kötelező a maszk viselése.

A bajnokság állása: 1. UVSE 6 pont (43–18-as gólkülönbség), 2. Ferencváros 6 pont (39–9), 3. BVSC 6 pont (47–15), 4. Szentes 6 pont (35–13), 5. Dunaújvárosi Egyetem-­Maarsk Graphics 6 pont (30–10), 6. Eger 0 pont, 7. III. Ker. TVE 0 pont, 8. Szeged 0 pont, 9. Tatabánya 0 pont, 10. Budapesti Honvéd 0 pont.