Ma este utoljára szurkolhatnak a Bikáknak?

Helyzet van, ez nem kétséges. Eddig sem volt mindennapi a sportélet, beleértve a jégkorongot is, de most tovább bonyolódik minden. Ugyanis a koronavírus-járvány miatt újabb szigorításokat vezet be a kormány, amik alapvetően befolyásolják a sporteseményeket, köztük a jégkorongét is. De nézzük miről is van szó!

A változás: alapszakasz utolsó tervezett játéknapja 2021. február 24. Az eredeti elképzelések szerint az Erste Liga alapszakasza január 24-én ért volna véget, ez azonban a koronavírus-járvány miatt nem volt tartható. Az egy hónapos csúszás egyúttal azt jelenti, hogy középszakasz ebben a szezonban nem lesz, a bajnokság az alapszakasz február 24-ei zárását követően máris a rájátszással folytatódik, amelyben az első nyolc helyezett vehet részt. A csapatok november 10-én veszik fel ismét a fonalat, ekkor két mérkőzést rendeznek, Dunaújvárosba a Debreceni EAC utazik (18.15 óra), a Ferencváros-Telekom a Titánokat fogadja – olvasható a jegkorongblog.hu-n.

Ennél is fontosabb, hogy komoly korlátozásokról tett bejelentéseket hétfőn délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök. Ezek közül a jégkorongsportot az alábbi pontok érinthetik: este 8 és hajnali 5 óra között kijárási tilalom lesz, minden gyülekezés tilos, általános rendezvénytilalom lép életbe, a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni, szabad téren egyéni sportolás lehetséges, de az amatőr csapatsport tilos. Azari Zsolt, a DAB elnöke a fentiek miatt is kéri, hogy minél többen szurkoljanak ma a csapatnak, mert valószínűleg erre mostanában nem lesz lehetőségük.

A Debrecen remek formában érkezik a dunaújvárosi mérkőzésre, évek óta szisztematikus munkával építi a csapatát. A tabellán a harmadik helyen áll, de ha a vesztett pontokat vesszük figyelembe, akkor a MAC Újbuda mögött második.

A debreceniek legutóbb 8–1-es vereséggel küldték haza az Újpestet. Eddig hét mérkőzést játszottak, és rendes játékidőben mindössze egy meccset vesztettek el.