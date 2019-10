Ma egyértelműen a győzelem lesz a cél

A 2019/2020. évi röplabda NB I alapszakaszának B csoportjában ezen a hét végén a második fordulót rendezik. A Dunaferr Sportegyesület csapata vasárnap 16.30 órakor a Szolnoki RK gárdáját fogadja a Dunaújváros Sportcsarnokban.

Az első fordulóban a magyar U 17-es válogatott ellen döcögős játékkal gyűjtötték be a három pontot Tomanóczi Tibor tanítványai. A szolnokiak ellen minden bizonnyal összeszedettebb teljesítményre lesz szükség.

– Az elmúlt héten rendkívül indiszponáltan játszottunk, de a tervek szerint a rájátszásra kellene kiemelkedő formába kerülnünk. A nyári felkészülési időszakban rengeteg munkát végeztünk, és sok új dolgot gyakoroltunk. Szeretnénk az újonnan tanult dolgokat minél hamarabb viszontlátni a mérkőzéseken. Óriási segítség a csapatunknak Mészáros Dömötör és Gebhardt Áron leigazolása. Mellettük a fiatalok is egyre jobban „beérnek”. A tavalyi szezonban a szolnokiakkal óriási csatát vívtunk az NB I-ben maradásért, ami sikerült is. Mostani ellenfelünk csak a győriek visszalépésének köszönheti, hogy most az első osztályban szerepelhet. Láttam a múlt heti meccsüket, amelyen vereséget szenvedtek az utánpótlás-válogatottól. Azon a találkozón azt hitték, elég csak a cipőt kiküldeni a pályára, így a fiatalok meglepték őket. Ellenünk biztosan teljesen más mentalitással lépnek pályára. Mi azonban nem az ellenfélre, hanem a saját játékunkra koncentrálunk. Kellő önbizalommal, megfelelő motivációval lépünk majd pályára. A hazai bemutatkozásunk alkalmával egyértelmű célunk a győzelem megszerzése – nyilatkozta a vezetőedző.

A játéknap másik két összecsapása: Pénzügyőr – Kaposvár, MÁV Előre BERICAP – Debreceni EAC.