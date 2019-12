Ma a Budapest Hokiklub, vasárnap a Fehérvári Titánok otthonában lépnek jégre

A válogatott találkozók miatti pauza után meccsterhelést tekintve alaposan rákapcsoltak a magyar bázisú jégkorongbajnokság, az Erste Liga csapatai is.

Az újvárosi Acélbikák szerdán este a régi nagy ellenlá- bas, a Ferencváros ellen játszottak egy ismételten emlékezetesre sikerült rangadót. Miros lav Ihnacak gárdá- ja ezúttal is komoly védőmunkát végzett a kanadai hálóőr Garret Hughson vezetésével, így megérdemelten csentek el egy újabb pontot a címvédő- től, amely a hosszabbításban Kulmala szemfüles találatá- val azért két bajnoki egységet otthon tartott.

Azari Zsolt, a Bikák csapatkapitánya, egyben az egyetlen újvárosi gól szerzője a találkozó után úgy látta, az elején sikerült némileg meglepni a Fradit, ám a piros-fehérek erejét mutatja, hogy állták a liga egyik élgárdájának rohamait, idegenben is.

Ma ismét a fővárosba utaznak Mazurekék, akikre ezúttal is izzasztó 60 perc várhat.

A Hokiklub Budapest jelenleg 19 pontjával 9. helyen áll a tabellán, de ez ne tévesszen meg senkit, hiszen az utóbbi hetekben több komoly finn és kanadai légióssal bővült a keretük és számos meglepetést is okoztak már a felsőhá- zi együtteseknek. Annyi bizonyos, az újvárosiaknak mindenképpen kell a győzelem, ha hosszú távon is meg akarják tartani előkelő, 4. pozíció- jukat a táblázaton. A DAB vélhetően ezúttal is kénytelen lesz nélkülözni két alapemberét, a hátvéd Hruby Gellértet és a támadó Somogyi Balázst. A találkozó 18 órakor kezdődik a budapesti Tüskecsarnokban. Az Acélbikák vasárnap (dec. 22.) Székesfehérváron a Titánok ellen folytatják a bajnokságot, majd kará- csony másnapján (dec. 26.) az Újpest érkezik a dunaújvárosi jégcsarnokba.