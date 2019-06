Lőrincz Emillel folytatja a DPASE

A héten megkezdte a felkészülést a 2019/2020. évi NB III-as bajnokság őszi szezonjára a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata.

A tavalyi esztendőhöz képest az együttes kerete és az edzői stáb is alaposan átalakul. A szakmai munka első számú vezetője továbbra is Lőrincz Emil marad. A Zalaegerszegre távozó Jávorka András helyett a jövőben Farkas Viktor látja el a másodedzői feladatokat. A kapusok munkáját pedig Pálinkás András koordinálja, aki a 2000-es dunaújvárosi bajnokcsapatnak volt a kapusedzője. A játékosok közül Mundi Roland Mosonmagyaróvárra igazolt. Rajta kívül Tóth Tibor, Vajda Brendon, Vaszócsik Viktor, Sándor Tamás, Kiss Patrik és Csala Dávid is máshol képzeli el a jövőt. Biztosan a DPASE gárdájában folytatja Busa Bence (Makó) támadó, Orczy Kristóf (SZAC Budapest) kapus. Rajtuk kívül is lesznek még érkezők, hiszen több fiatal labdarúgó is az újvárosiakkal kezdte meg a felkészülést.

Lőrincz Emil vezetőedző a múlt hét szombaton még az U17-es csapattal vívott sikeres osztályozót, hétfőtől pedig már újra a felnőttcsapat edzéseit dirigálja: – Nagy örömömre folytathatom a tavaly elkezdett munkát. Sajnos azonban meg kell állapítanom, hogy nagyon kevés olyan játékos van, aki aktívan töltötte a háromhetes szabadságát, ezért óvatosabban kellett elkezdenünk az edzéseket, hiszen nem szeretnénk sérülteket a csapatban. Jelen pillanatban tizennégyen tréningezünk, mivel a keret még nem alakult ki teljesen. Jelenleg hiányzik Kovács Barnabás és Hompót Lóránt is, akik az U17-es osztályozót követően szabadságot kaptak. Remélem, a napokban több átigazolás is realizálódik és jövő héten már teljes kerettel dolgozhatunk, ami fontos lenne, hiszen ekkor már két felkészülési mérkőzés is szerepel a programban.

Az edzőmeccsek időpontjai: Dunaújváros PASE – Budaörs (július 3., szerda, 11 óra, Agrospeciál Sporttelep), Dunaújváros PASE – BFC Siófok (július 6., szombat, 11 óra, Agrospeciál Sporttelep), Dunaújváros PASE – Tiszakécske (július 10., szerda, 17 óra, Agrospeciál Sporttelep), Dunaújváros PASE – ESMTK (július 13., szombat, 11 óra, Agro­speciál Sporttelep), Dunaújváros PASE – Dunaharaszti MTK (július 17., szerda, a helyszínről és a pontos időpontról később döntenek), Dunaújváros PASE – Harta (július 27., szombat, 11 óra, Dunaújváros Stadion).