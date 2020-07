„Lelkesen várjuk már a szezon kezdését”

Szűkebb térségünk futball­életét egy csapat, a frissen feljutott DUFK SE képviseli majd az augusztus 15-16-án kezdődő Fejér megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban. A klub eddig bejárt útjáról, valamint a közeljövő feladatairól Szellák Sándorral, az egyesület elnökével beszélgettünk.

Dunaújváros

Bevezetésként egy kis történeti áttekintés. A DUFK SE először 2018/2019-es idényben nevezett a felnőtt férfiak mezőnyében a Horfer Serleg megyei harmadosztály déli csoportjába.

A debütáló gárda jól szerepelt, hiszen kereken ötven pontot gyűjtve a második helyen zárta a pontvadászatot, mérlegükben 15 győzelem, 5 döntetlen és mindössze 2 vereség szerepelt. A bajnokság gólkirályát is az újvárosi gárda adta, az 1994-es születésű Rabijász Dávid 26 alkalommal köszönt be az ellenfeleknek. E mutatók mellett nem volt meglepő – és a szándék is adott volt –, hogy a következő idényt, 2019/2020-ast már a második vonalban kezdjék.

A koronavírus miatt végül idén tavasszal a Magyar Labdarúgó Szövetség lezárta a szezont a megyei osztályoknál, ám a DUFK SE mégis feljutott.

A bajnokság a 14. fordulóval véget ért, hiszen már az eredetileg 2020. március 22-re kiírt fordulót sem rendezhették meg a csapatok. A 14. körben – 2019. november 17. – azonban a DUFK komoly erődemonstrációt tartott 11–1-es vereséggel küldte haza az MPF Ráckeresztúr együttesét. A csonka idényt a DUFK végül a 6. pozícióban zárta, ám vállalta a megyei első osztály küzdelmeit. Érdemes megemlíteni, hogy a korábban már említett gólvágó Rabijász Dávid e sorozatban 24 találatig jutott.

„A sportág szeretete, a játék öröme motiválja a srácokat”

– Mi alapvetően egy utánpótlásnevelő egyesület vagyunk. Annak idején végül azért döntöttünk a felnőttcsapat elindítása mellett, mert az tapasztaltuk, hogy számos tehetséges, a futballt szerető és értő olyan dunaújvárosi srác van, akik felnőttszinten már nem találnak csapatot. Évtizedek óta azt látjuk, hogy az itt kinevelt tehetségek aztán elmennek a környező kisebb-nagyobb településekre focizni. Az volt a fő cél, hogy számukra kínáljuk egy lehetőséget. Úgy vélem, jó úton járunk. Bízom abban, hogy a megyei első osztályban is megállja majd a helyét a DUFK. Fontos kiemelni, hogy mi valóban egy amatőr egyesület vagyunk. A sportág szeretete, a játék öröme motiválja a srácokat, akik természetesen tagdíjat is fizetnek. Mivel sokuk együtt játszott különböző utánpótlás-korosztályokban, így értik az általunk képviselt futballkultúrát és játékrendszert. Szóval, örömmel és lelkesedéssel várjuk a szezonkezdést – nyilatkozta lapunknak Szellák Sándor, a DUFK SE elnöke.

A bajnoki küzdelmeket a kiírás szerint augusztus 16-án, vasárnap 17 órakor az Ikarus-Maroshegy ellen idegenben kezdi meg a dunaújvárosi csapat.

Első hazai találkozóját pedig a Mány ellen játssza majd augusztus 23-án, a helyi stadionban.