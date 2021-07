Leiskolázták Európát és felültek a trónjára

Fantasztikus teljesítménnyel, az összes mérkőzését, a vasárnapi döntőt is megnyerve Európa-bajnoki címet szerzett a magyar női U19-es kézilabda-válogatott a celjei kontinenstornán, ezzel megvédte címét.

A nemzeti együttes óriási menetelést mutatott be, amit csoportja megnyerésével kezdett – Románia, Csehország és Norvégia volt a szenvedő fél –, a legszorosabb meccsen a norvégokat „csak” tíz góllal verték.

A középdöntőben a franciák és a horvátok sem tudták megállítani a mieinket, pénteken este pedig az elődöntőben Svédországot 33–26-ra múlta felül a DKKA új játékosával, Farkas Johannával felálló csapat. A második félidő elején még a svédek vezettek két találattal, majd az utolsó negyedórában a magyarok leiskolázták őket. Farkas két gólt lőtt. A döntőben az odáig egy vereséget elkönyvelt Oroszország jött vasárnap.

MAGYARORSZÁG – OROSZORSZÁG 31–22 (17–11)

Magyarország: Bukovszky, Németh, Zsigmond (kapusok), Ballai B. 1, Bánhidi, Faragó 1, Farkas 7, Ferenczy 5, Juhász 1, Kajdon 5, Koronczai 4, Kukely 4, Mérai 1, Mlinkó, Vámos M. 2, Világos. Szövetségi edző: ifj. Kiss Szilárd.

Ahogyan korábban, ezúttal sem hagyott sok kétséget a csapat a győztes kiléte felől, hiszen már az első félidő végére megnyugtató előnyre tett szert. S ezt csak tovább növelte a folytatásban, a huszadik gólt a mieink legeredményesebbje, Farkas szerezte a lábak között, majd a 42. percben az ő hetese után alakult ki a 22–14-es állás, az 51.-ben pedig a nevéhez fűződött az addigi legnagyobb különbség, 28–18. A válogatott rajt-cél győzelmet aratva, a döntőben is parádés játékot mutatva iskolázta le a kontinenst. Ennek tükrében kicsit érdekes, hogy az all star csapatba csak egy magyar, Mérei került be. A torna legértékesebb játékosának pedig Kajdon Blankát választották.

– Nagyon boldogok vagyunk, különösen amiatt, hogy szinte minden meccsünket nagy fölénnyel nyertük, egyedül a franciák elleni találkozó volt szorosabb. Nagyon összetartó csapatunk van, ez is segített a sikeres szereplésben. Nagy előny volt a fináléban, hogy mi már játszottunk több döntőt is, az oroszoknak talán elsőre ez sok(k) volt. Gratulálok az egész csapatnak! – mondta ifj. Kiss Szilárd az MKSZ honlapjának.

A szövetségi edző együttese a 2018-as serdülő, majd a 2019-es ifi Eb után a junior kontinensviadalt is megnyerte, így továbbra is csak arannyal rendelkezik világversenyekről. Az aranyérem azt jelenti, hogy Magyarország megvédte címét, két évvel ezelőtt Győrben is magyar siker született az U19-es tornán.