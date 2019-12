Több mint mozgalmas és eredményekben gazdag éven van túl a Dunaferr SE úszószakosztálya. A nagyobbak kedden a Campus Klubban, a kisebbek szerdán a Fabó Éva Sportuszodában értékelték az elmúlt tizenkét hónap közös munkáját.

A nagyobbak és felkészítő edzőik kedden a Campus Klubban közös bowlingozással zárták az évet. Bene Vera, a szakosztály vezetője összegzőjében kifejtette, nehézségekkel teli hónapokon vannak túl, hiszen a szezon közel háromnegyed részében nem volt uszodájuk, nem a saját, megszokott környezetükben készültek a sportolók. Ennek ellenére lemorzsolódás nem történt, és számos remek eredménynek örülhettek. A következő év kihívásaival kapcsolatban Bene Vera arra kérte az úszókat: „Legyetek merészek és akarjátok a tudást, akarjatok jobbá válni. Ehhez minden szakmai és emberi segítséget megkaphattok edzőitektől, akik versenyzőként és trénerként is hatalmas tapasztalatot szereztek már az úszósportban. Gondolkodjatok el saját céljaitokon, és azon, hogy milyen pluszmunkát kellene elvégeznetek a fejlődés érdekében.”

A szakosztály egyik büszkesége, Szöllősi Martin a közelmúltban megrendezett országos rövidpályás bajnokságon ezüstérmes lett. Lapunknak így nyilatkozott az idényéről:

– Úgy érzem, legfontosabb céljaimat sikerült teljesítenem, 50 méter mellen a nagypályás és a rövidpályás ob-n is jó időt mentem, és én lettem a legjobb magyar. Természetesen szeretném felépíteni 100 méter mellett is, de abban a számban még nagyon sokat kell fejlődnöm. Azért dolgozunk, hogy a májusi budapesti Európa-bajnokságon ott legyek a válogatottban, esélyem legyen középdöntőt, döntőt úszni és a hazai színtéren is meg akarom tartani a helyem a legjobbak között.

Mint arról korábban többször is beszámoltunk, a 2006-os születésű Kovács-Seres Hunor hat bajnoki címet szerzett ebben a szezonban. Edzője – a közelmúltban szintén díjazott –, Szabó Gergő a Hírlap kérdésére elmondta, Kovács-Seres Hunor versenyein évek óta szállítja a jó eredményeket, így nem volt váratlan a kiemelkedően jó produkciója. Céljuk, hogy a fiatal tehetség tovább fejlődjön, főként a gyors és a mell számokban, emellett úgy tervezik, hosszú távú nyílt vízi versenyeken is indul majd 2020-ban.