Legfontosabb céljuk, hogy be tudjanak kerülni a felsőházba

Szűk kéthetes téli pihenő jutott a Dunaferr DUE Dutrade FC NB I-es játékosainak. Az első edzésük január másodikára esett. Néhány játékostól a téli szünetbeli programjukról érdeklődtünk. Beszélgetésünket azzal zárták, hogy adjuk át az olvasóknak is az újévi jókívánságaikat!

Faragó Lajos a családjától távol tölti nálunk az idejét, viszont a téli szünet a szerettei körében telt el Debrecenben és Németországban. – Sajnos a szezon közben keveset tudunk együtt lenni, ezért ez az idő hamar elrepült. Sport nélkül a szünetben sem telne jól az életem, baráti kereteken belül a kosárlabdás képességeimet csiszolgattam egy kicsit, hiszen erre még szükségem lehet itt is. Természetesen az ételfogyasztásra odafigyeltem, éppen ezért nem is jött fel rám felesleg. Már csak az edzés hiányzik, és rendben is leszek. Nehéz időszak elé nézünk, hiszen nagyon sok mérkőzés vár ránk ebben a hónapban, mivel két fronton is helyt kell állnunk. Éppen ezért gondolom azt, hogy ez a január hozza számunkra a legnagyobb kihívást. Amennyiben olyan ütemben és azon a szinten tudunk edzeni, mint a szünet előtt, akkor bizakodóak lehetünk a várhatóan nehéz találkozók ellenére is. A csapatomnak nagyon sok pontot, kupasikert, és szép játékot kívánok erre a szezonra – mondta.

Pál Patrik a csapat legelfoglaltabb játékosa, hiszen a válogatottban is meghatározó szerepet tölt be. Nagyon sok időt töltött a családjával és a közeli ismerősökkel, barátokkal. A téli szünetüket nem nevezné hosszúnak, hiszen a klubban már másodikán elkezdték az edzéseket, harmadikán pedig máris a válogatott összetartáson volt jelenése. – Emellett sok idő jutott a pihenésre is, megtaláltam közöttük az egyensúlyt! A szünet alatt is rendszeresen jártam futni, illetve konditerembe is. Szerencsére nem jött rám egy deka sem. Megpróbáltam odafigyelni, hogy mit és mekkora mennyiségben fogyasszak. Nagyon nehéz lesz a következő időszak, mivel főleg hazai pályán fontos mérkőzéseink követik egymást. Ezeket meg kell nyernünk, különben elbúcsúzhatunk a felsőháztól. Remélem, hogy az a munka, amit hétről hétre elvégzünk, előbb-utóbb ki fog jönni a mérkőzéseken, és akkor nem tudom elképzelni, hogy ne kerüljünk a felsőházba! Nem lesz könnyű, de mindenki azon lesz, hogy ezt elérjük! Az újévi jókívánságom a csapatom felé természetesen az, hogy minél jobb eredményt érjünk el a bajnokságban, és hogy maradjon meg ez a fantasztikus hangulat és egység, mert ez is nagyon fontos egy játékos életében – fogalmazott.

Horváth Benedekre is két oldalról hatalmas feladatok várnak. A profi futsal és az egyetemi tanulmányok. – A szünet eleje egy kis pihenéssel telt, de utána sajnos neki kellett állni a tanulásnak, mert vizsgaidőszak van az egyetemen. Az edzések kimaradását futással és erősítéssel próbáltam ellensúlyozni. Jó okom volt rá, hiszen komoly munka vár ránk, nemsokára már bajnoki meccseket játszunk. A legnagyobb kihívás az lesz, hogy az alapszakaszból hátralévő összes meccsünket meg kell nyernünk! A csapatnak azt kívánom, hogy sikerüljön bejutni a felsőházba, minél eredményesebben szerepeljünk, és hogy mindenki sérülés nélkül tudja befejezni a szezont! – ismertette gondolatait.

Szeghy Szabolcs a nagy rutinosok tömörségével válaszolt a kérdésünkre.

– A szünetem családi környezetben, áldottan telt el. Egyelőre úgy érzem, elég időt töltöttünk el a pihenéssel. A kilóim, azaz a súlyom rendben van, életem során eddig azzal még nem volt probléma. Természetesen nem bírtam ki mozgás nélkül, eljártam focizni, úszni és kondizni is. Most már a legfontosabb célunkra koncentrálunk: valahogy be kell jutnunk a legjobb ötbe. Ez egyúttal az elsődleges, másodlagos, és az összes célunk is. Kiegészítve, a legnehezebb és az egyetlen – tette hozzá mosolyogva. – Ezek eléréséhez talán a legfontosabb, hogy megmaradjunk olyannak, amivé az ősz óta formálódtunk, azaz nagybetűs csapatnak!