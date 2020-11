Legalább ma játszhatnak

Szerdán újabb bajnoki mérkőzést játszik a Dunaújvárosi Kohász KA kézilabda-együttese, a lányok egy másik közvetlen rivális, a Szombathely otthonában szeretnének javítani az érdi botlás után. Azért ez sem lesz egyszerű feladat.

A győzelmi reményekkel várt mérkőzés helyett vereségbe torkolló érdi kirándulás után így ma még inkább felértékelődik egy szombathelyi siker a lányok számára. A Vas megyeieknek meg különösen, hiszen ha begyűjtik a két pontot, akkor ők is utolérnék a DKKA együttesét. Ugyanis nagyon sűrű a középmezőny, sőt a nyolcadik és a kiesést jelentő tizenharmadik helyezett között is csak két pont különbség van.

Nem véletlenül mondta az újvárosiak mestere, hogy a közvetlen vetélytársakkal vívott találkozók nagyon sokat jelentenek a végelszámolásnál, főleg ebben a kiszámíthatatlan bajnokságban, amikor van, hogy egy csapat hat hétig nem tud pályára lépni a koronavírusos fertőzések okozta halasztások miatt. Ebben a cipőben járt a Szombathely is, hiszen legutóbb szeptember 26-án játszott, a Kohász legalább egy hete már tudott. Egyébként az Alba Fehérvár után – ezért marad el a DKKA elleni vasárnapi meccsük is – a következő „áldozat” a Mosonmagyaróvár lett, játékosai múlt csütörtökön kerültek karanténba, majd kedden a Siófok jelentette be, hogy a hétfői tesztelések után több játékosuk pozitív lett, ezért ismét karanténba került a teljes csapat. A szövetséggel és az ellenfelekkel történt egyeztetést követően a többi között a november 11-i DKKA – Siófok meccset is elhalasztották.

De vissza a mai meccshez, ahol Vágó Attila elsősorban azt várja, hogy kiküszöböljék az érdi botlást. Nagyon sokat beszélgettek a lányokkal erről a vereségről és annak okairól. Rájöttek, ezt csak együtt tudják kijavítani, és egy emberként kell harcolni, hogy legyőzhessék az ellenfelet.

– A siker kulcsa az lehet, hogy csapatként kell kézilabdázni. Felkészültünk a Szombathelyből, tudjuk az erősségeiket, de ami a legfontosabb, hogy ismerjük a gyengeségeiket is, egyértelműen erre fogunk rámenni – tette hozzá.

Mihály Petra nagyon nehéz találkozóra számít, az elejétől kezdve összpontosítani kell, szerinte a védekezés lesz a legfontosabb. Emellett Tomasevics kapusnak minél több gólt kell lőni, hiszen ő elég jól ismeri a dunaújvárosi játékosokat, mert a DKKA-tól igazolt Szombathelyre.

A bajnokság állása

1. Siófok 9 6 0 3 286-229 12

2. Mosonm.óvár 7 6 0 1 194-192 12

3. Győr 5 5 0 0 184-99 10

4. DVSC 7 5 0 2 197-172 10

5. MTK Budapest 6 4 0 2 187-180 8

6. Vác 8 4 0 4 209-226 8

7. Ferencváros 3 3 0 0 98-56 6

8. Boglári A.-SZISE 6 2 0 4 173-176 4

9. Kisvárda 5 2 0 3 120-125 4

10. DKKA 6 2 0 4 151-170 4

11. Érd 7 2 0 5 179-218 4

12. Szombathely 6 1 0 5 155-196 2

13. Alba Fehérvár 6 1 0 5 149-193 2

14. Békéscsaba 5 0 0 5 114-164 0