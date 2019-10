Látványos mérkőzések és profi szervezés jellemezte a napot

A Dunai Ökölvívó Sport Egyesület által az egyetem sportcsarnokában rendezett, rekordlétszámot és hosszúságot hozó szombati sporteseményt megtisztelte jelenlétével dr. Dorkota Lajos, a MEKH elnöke, Fejér megye és Dunaújváros díszpolgára, Szepesi Attila gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester, Lassingleitner Fruzsina, Izsák Máté és Sztankovics László önkormányzati képviselők, továbbá Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó-szakszövetség társelnöke és Nagy Anett főtitkár is.

A bemutató mérkőzések már délben, a díjazott összecsapások délután háromkor kezdődtek, az este hat órai díjátadós ceremóniánál még csak a felénél tartott a mérkőzéssorozat. A Sinkó Zoltán elnök által vezetett versenybíróságnak még este tíz után is bőven akadt dolga, így valószínűleg a hazai ökölvívás egyik monstre eseménye lett a dunaújvárosi, amelyen városunk popsztárja, Horváth Tamás is fellépett. A szakértők egybehangzó véleménye szerint ez a hatalmas létszám a DÖSE vezetőedzőjének Sulák Andrásnak az országos elismertségét és a szakmai körök megbecsülését jelzi: mindenki szívesen érkezett az általa rendezett, ezért is színvonalasnak ígérkező versenyre. Most sem csalódtak benne.

Ezen a délutánból az éjszakába nyúló eseményen a harmincöt csapat versenyzői – kiváló rendezés mellett – negyvenöt mérkőzésen mérték össze figyelemre méltó tehetségüket és felkészültségüket. Ami számunkra további büszkeséget jelent, hogy a legjobbak díjazásánál két hazai bunyós neve is elhangzott, a serdülők között Tóth Tamás, a junioroknál pedig Horváth Máté kapta meg ezt az elismerést. A gyerekeknél Sallak András (KÖB), az ifiknél Balogh Ádám (MFB), a felnőttekénél Lábas Norbert (VSC) lett a legjobb.

A díjátadó egyik kiemelkedő szereplője volt Lassingleitner Fruzsina, a 4-es számú választókerület önkormányzati képviselője. A ceremónián az önkormányzat nevében, az ökölvívásnak nyújtott jelentős támogatás elismeréseként díszes kupát vehetett át a rendező ­DÖSE vezetőedzőjétől, Sulák Andrástól.

Tőle, mint a küzdősportokat alaposan ismerő szakembertől kértünk egy rövid interjút. – Örülök, hogy már negyedik alkalommal rendezik meg ezt a versenyt Dunaújvárosban. Annak is, hogy a fiatalok körében is egyre népszerűbbek a küzdősportok. Az elmúlt években rengeteget tettek azért, hogy visszatérjen az élet erre a szakterületre is nálunk, a nemzet sportvárosában. Jó volt látni azt az elszántságot és azokat a pontos technikai kivitelezéseket, ami a győzelemig viszi a sportolókat. Külön elismerés a szervezőknek, az edzőknek és a sportolóknak, hogy a munkájukkal hozzájárultak ehhez a magas színvonalú sporteseményhez – mondta.

Az ünnepélyes díjátadón Izsák Máté, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke, az 5. körzet önkormányzati képviselője köszöntötte az esemény résztvevőit. Lapunkkal a következő gondolatait osztotta meg:

– Ezt a díszes kupát igazából nem mi, hanem Dunaújváros önkormányzata kapta. A szervező egyesület, a DÖSE szimbolikusan a támogatást akarta ezzel is megköszönni. Ez a sikeres rendezvény hosszú folyamat eredményeként született meg. Ki kell emeljem Mádai Balázst, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját és a DÖSE elnökét, illetve Sulák András vezetőedzőt, akik rengeteg munkájukkal elérték, hogy a városunkban ökölvívó-paradicsom születhessen. Ehhez nagyon nagy segítséget adott Magyarország kormánya, a Modern Városok Program keretében nyújtott támogatásával. Nyilvánvalóan az önkormányzatunk is jelentős összeggel járult hozzá, hogy a radari sporttelepen európai színvonalú komplexum valósulhasson meg. Azt is kiemelném, nagyszerű volt a közönség, rengetegen érkeztek erre a gálára, és lelkesen buzdították a versenyzőket. Erdei Zsolt és Kokó meccsein nevelkedtem, az ő sikereik nyomán szerettem meg ezt a sportágat. Ezúton is szeretném kifejezni köszönetünket Erdei Zsoltnak, a szakszövetség társelnökének, és Nagy Anett főtitkárnak a DÖSE-nek nyújtott segítségükért és mostani személyes részvételükért. „Madár” félszemmel mindig figyelt ránk, a kivitelezés közben is többször megjelent, hogy követhesse a beruházást, mellette a főtitkár is partnerünk volt ebben a munkánkban.

Sztankovics László, a 8. választókörzet képviselője elismeréssel nyilatkozott élményeiről: – Az ökölvívást az egyik legszebbnek találom az olimpiai sportágak között. Nagyon meg vagyok elégedve a látogatottsággal. A kis súlycsoportokat is lelkesedéssel követték. A külsőségeiben is európai szintű volt ez az esemény. A szurkolók egyik része felkészült profiként követte a sportolókat az indulási helyükről. A másik jelentős csoportjuk pedig az itteni és a környékbeli érdeklődőkből tevődött össze. Élvezetes délutáni és esti program volt minden küzdősportbarát részére.