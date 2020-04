Gurisatti Grétát nem kell bemutatnunk a sportot kedvelő embereknek. A magyar költészet napjára az Irie Maffia Bajnok című számának szövegét adja elő.

Gréta kérdésünkre, hogy miért ezt a számot választotta, ezt felelte:

Úgy gondolom, hogy egyrészről nagyon illik rám ez a szám. Nekem is számtalan sérülésem volt, az arcomon is jó pár! Illetve amikor kiderült, hogy az első felnőtt világbajnokságokon részt fogok venni, ezt a számot rakták be a szüleim, amikor hazaértem. Nagyon meghatott!

Irie Maffia – Bajnok

Arcomon apró karcok, de túléltem minden harcot

Én így vagyok több, igen így vagyok jobb

Míg a célt figyelem, nem a rajtot – 2X

Egy, kettő figyelemkeltő

Sena lép és az ég beremeg, mert Ő

A rettentő megfejtő, te is kifekszel a rappemtől

Ez a boxos boxkesztyűben úgyis, leütlek úgyis

Ez az erő soha el nem múlik, túlon túli

Mit lát szemem, az egy aranyérem? Kérem!

Küzdök, amíg hajt a vérem, célom elérem

Arcomon apró karcok, de túléltem minden harcot

Én így vagyok több, igen így vagyok jobb

Míg a célt figyelem nem a rajtot

Az aréna tőlem hangos, a rajtpisztoly lő egy startot

Csak hajtok előre, hogy győzzön a jobb

Arról vagyok híres, hogy föl nem adom

Csak futok az úton, minden akadályt átugrok

Felállok ha bukok, mindenki mellett elhúzok

Beelőz a célegyenesben a bajnok

Tessék Kemon itt a stafétabot

4×100 nálam a bot, gyorsan szedem a lábaimat

Látom a célt, de nincs még vége a versenynek

És nem vesz észre az előttem futó

Tempóváltás mint egy ufo

és nem tehetek mást csak gogo

Soha ne add fel ez a mottó

Arcomon apró karcok, de túléltem minden harcot

Én így vagyok több, igen így vagyok jobb

Míg a célt figyelem nem a rajtot

Minden áldott éjjel álmodozom,

Ez így van jól

Mert mindegy ki mit gondol

Tudom hogy bajnok vagyok

Arcomon apró karcok, de túléltem minden harcot

Én így vagyok több, igen így vagyok jobb

Míg a célt figyelem nem a rajtot

Arcomon apró karcok, de túléltem minden harcot

Én így vagyok több, igen így vagyok jobb

Míg a célt figyelem nem a rajtot

Forrás: http://www.zeneszoveg.hu/