Küzdeni egymásért, a csapatért

Bármennyire is nézegetjük a naptárat, tapasztalhatjuk, hogy végre megélénkül a természet és így a sport világa is. Ez vonatkozik azokra is, akik nagyon hiányolják a fedett lelátókat, a közönséget, a szurkolást. Egyszóval kezdődnek (vagy folytatódnak) a bajnokságok, az elmaradt mérkőzéseket is pótolják a csapatok. Ebben a helyzetben várja a bírói síp­szót a DAC dunaújvárosi férfi kézilabdacsapata is.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Csermák Gábor edző együttese vasárnap itthon mérkőzik meg a vesztett pontokat tekintve az éllovassal azonosan álló Mecseknádasd csapatával a hetedik fordulóból elhalasztott mérkőzésen.

A DAC jelenleg a hatodik helyen tanyázik a délnyugati csoportban, kilenc mérkőzéssel és tizenegy ponttal. A dunaújvárosi gárda eddig több bravúros eredményt is produkált. Kiváló teljesítménnyel döntetlent játszott a bajnoki táblázaton vezető dunaföldvári, Törő Szabolcs irányította Holler UnFC csapatával. Az említett remek döntetlen eredmény 26–26 volt, a szünetben még vezetett a DAC 15–12-re. De hasonlóan szép eredményként könyvelhetjük el a Kalocsa elleni győzelmet is. Kolics János edző csapatát győzte le 28–27-re a dunaújvárosi együttes. Öröm, hogy a fiatal NB II-es csapat együtt maradt Nos, azt is tudni kell, hogy a DAC átkerült az NB II délnyugati csoportjába. Több erős csapat is szerepel itt, mint például a mostani ellenfél, a Mecseknádasd, vagy a Nagykanizsa. A Holler évek óta szeretne előrébb rukkolni. A DAC saját nevelésű játékosok foglalkoztatásával pedig stabil NB II-es együttes kíván lenni, csapatában több ügyes fiatal kézilabdázik.

De most kell megjegyezni, hogy nagyszerű játékost is igazolhatna a DAC, ha a kiszemelt kézilabdázó ebben partner lenne. – Csermák Gábor kemény, határozott védőjátékára nagy szükség lenne. Gábor, akkor most tényleg vége…?

– Idén már nem játszom. Befejeztem. Harminc–harmincöt év után tudni kell abbahagyni. Persze az igaz, amikor beálltam, csíptem, haraptam, nem volt a védekezésemben pardon. Viszont itt vannak a fiatalok. Mindent kövessenek el a pályán a sikerért. Örömmel mondhatom, hogy vannak sikereink, tud a csapatom harcolni. – Indoklását elfogadom, de térjünk rá a csapat játékára. Milyen volt a felkészülés?

– Rövid. Nem volt elegendő időnk. Vagyis nem vagyunk a csúcson, kevés edzőmérkőzést játszottunk. Az viszont öröm, hogy a fiatal csapat együtt maradt. Gyors, dinamikus játékot szeretnénk játszani. Védekezésben pedig határozottan kell az oroszlánkörmeinket használni. A tavaszi sorsolásunk nem monható könnyűnek. Erős csapatokkal játszunk, de nem megyünk feltett kézzel sehova sem. Azt tervezzük, hogy a hazai mérkőzéseket behúzzuk, és ezzzel az ötödik-hatodik helyen fejezzük be a sorozatot. Azt szeretném edzőként elérni, hogy együtt élvezze a fiatal csapat a játékot, továbbá remek közösség legyen a DAC. A játékosok segítsék egymást a pályán, valamint érezzék magukat jól a mérkőzéseken. Azt gondolom, helyes irányba haladunk. Hiszen tudunk küzdeni magunkért, a játékostársunkért, és az edzőért, vagyis az együttesért. A bajnokság állása 1. Holler UnFC 10 8 1 1 279-218 17 2. Kalocsai KC 11 8 0 3 332-280 16 3. Tungsram SE 9 7 1 1 283-202 15 4. Mecseknádasd 8 6 1 1 253-183 13 5. Hőgyészi SC 9 5 1 3 275-250 11 6. DAC 9 5 1 3 264-259 11 7. Bajai KSE 10 4 1 5 258-265 9 8. Rinyamenti KC 6 2 1 3 163-174 5 9. Kiskőrös 8 2 0 6 198-252 4 10. Siklós 9 1 1 7 213-276 3 11. Satelit SE 8 1 0 7 184-273 2 12. Kiskunhalas 9 0 0 9 215-285 0