Különleges sporthétvége lesz a családok, szurkolók számára

Szombaton és vasárnap tartalmas kikapcsolódásra várják az érdeklődőket Nagyvenyimen. Szombaton kispályás-kupát rendeznek a Quality Fitt SportCentrum szervezésében. Vasárnap pedig igazi focicsemegét láthatunk a sportpályán, ahol hat Dunaújváros környéki csapat mellett jótékonysági gálamérkőzésen pályára lép a nagyvenyimi öregfiúk ellen az Újpest legendáiból összeállított csapat. A torna egyben tisztelgés a közelmúltban elhunyt nagyvenyimi Koncz Bertalan emléke előtt.

A szombati nap eseményei reggel nyolc órakor kezdődnek – tájékoztatta lapunkat Hajnal Márton, a Quality Fitt SportCentrum üzletvezetője, az I. Quality Cup főszervezője. Ekkor nyolc csapat 4 + 1-es felállásban mérkőzik a díjakért, ezek átadóját délután fél háromra tervezték a kiírás szerint. A hagyományteremtő szándékkal megrendezett torna célja, hogy a koronavírus okozta kényszerszünet után újra szabad levegőn, sportolással, szórakozással tölthessük a hét végi szabadidőt.

Ehhez nyújt kiváló lehetőséget a mai rendezvény, ami azonban nemcsak a szurkolók számára ad remek kikapcsolódási lehetőséget, de a sportcentrum által elérhető szabad­idős tevékenységeket is kipróbálhatják a vendégek.

– A családias napnak szervezett programban a legkisebbektől egészen az idősekig mindenki megtalálhatja a számára kellemes szórakozást. A belépés ingyenes, így várhatóan semmi akadálya nem lesz a remek hangulatnak. A rendezvény sikeréhez sok segítséggel hozzájárult a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség stábja is – tájékoztatta lapunkat Hajnal Márton.

Hasonlóan a szombathoz, a vasárnap sem múlik el labdarúgás nélkül Nagyvenyimen, sőt, valóságos meccsdömpinget láthatunk, az I. Koncz Bertalan-emléktorna keretében a helyi sportpályán. A tudnivalókról Gászler Ferenc főszervező, a nagyvenyimi labdarúgócsapat játékosa beszélt.

– Vasárnap 9.45 órakor lesz a megnyitó, majd 10 órától hat csapat: Nagyvenyim, Mezőfalva, Alap, Adony, Előszállás és Nagykarácsony részvételével rendezzük meg az emléktornát. Koncz Bertalan hosszú éveken át segítette a klubot utánpótlásedzőként, emellett a felnőttcsapatnál is rengeteget tevékenykedett, és sok éven át volt elnöke a nagyvenyimi csapatnak. A rendezvénnyel szeretnénk hagyományt teremteni, hogy a szezonok végét egy kellemes baráti találkozóval zárjuk le. Az eseményekhez kapcsolódik még egy különleges mérkőzés is, ahol a nagyvenyimi öregfiúk és az Újpest legendáiból összeállított együttessel fociznak majd 15 órától. A vendégek szintén egy jótékonysági akció keretén belül vállalták a nagyvenyimi vendégszereplést – részletezte.

Amit pedig a gálameccs fővárosi fellépőiről tudni lehet. Az Újpest 1885 szurkolói klub elnökének, Borsche Gábornak régóta dédelgetett álma volt egy olyan csapat létrehozása, amelyben azon futballisták szerepelnek, akik nem csupán tudásban, de emberi kvalitásban, összetartásban is példát mutatnak egy fiatalabb generáció részére.

A klub közösségi oldalának tájékoztatója szerint az együttes elsődleges célja a karitatív programokon való fellépés, olyan ügyek támogatása, amelyek fontosak minden Újpest-érzelmű embernek. „Az ötletet tettek követték, így megalakult az Újpesti Legendák csapata. Tagjai bajnok-, kupagyőztes csapatok tagjai voltak, ereikben lila-fehér vér folyik! Most vasárnap Nagyvenyim látja vendégül a csapatot, ahol egy jótékonysági mérkőzést játszik a gárda. Nemrég fiatalon elhunyt szurkolótársaink, Gergő és Laci családját szeretnénk támogatni ezzel a fellépéssel. A keret tagjai: Urbán Flórián, Aczél Zoltán, Egressy Gábor, Jenei Sándor, Véber György, Szanyó Károly, Pollák Zoltán, Óvádi László, Balaskó Iván, Erős Károly, Kvasz Krisztián, Kiss Gábor, Csikós Gergely, Lukács Krisztián, Katona György, Balogh „Sigya” István, Bácsi Sándor, Freud Krisztián, Kerényi Norbert és Zámbó Sándor” – olvasható a szurkolói klub internetes közösségi oldalán.

Várnak tehát minden futballrajongót vasárnap délelőtt a nagyvenyimi focipályára! A belépés ingyenes! A rendezvény létrejöttét sokan segítették, köztük Nagyvenyim önkormányzata is.