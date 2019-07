Kulcsmeccs lesz ma az ausztrál csapat ellen

Veretlenül, néhol erődemonstrációként is ható győzelmekkel hozta a nápolyi Universiade női vízilabda csoportküzdelmeit a nemzeti csapatunk. A negyeddöntőben a viszonylag erős ausztrálok jönnek. A csapat kapitányával, Mihók Attilával beszélgettünk.

Az egyetemisták és főiskolások sportos világtalálkozója komoly eseménnyé nőtte ki magát. A jövő bajnokait részben itt (is) árazzák be. E tekintetben is fontos tehát, hogy mit is mutat egy kiemelt nemzetközi tornán a magyar válogatott B kerete, azaz az Univer­siade-válogatott, amelyet ezúttal (is) Mihók Attila vezet, most éppen a csoportelsőségig. A szakvezetőt telefonon értük el Nápolyban rapid interjúra.

– Ami eddig történt, mondhatni alapvető elvárás volt. A csapatok erősségét ismerve nem volt más célunk, mint a mindenkori győzelem és a csoportelsőség. Ez sikerült, de ezzel nincs vége. Sőt, számunkra és minden komoly csapat számára csak most kezdődik a torna igazából. Összességében jó a közeg, nem kellett külön motiválni a játékosokat, akik azért főként a „nagy” válogatottba vágynak. Szerdán este a roppant erős ausztrálok ellen meccselünk a legjobb négybe jutásért, itt kiderül, igazából mit is ér ez a gárda. Most éppen azzal foglalkozunk, hogy felmérjük a következő ellenfél erényeit és gyengeségeit. Nem egyszerű. A nemzetközi mezőnyben is kimagasló center- és védekező játékra képesek, és a kapusuk is jól mozog, szóval ki kell majd találni valamit ellenük. Azonban nem aggódom, remek képességű, jó mentalitású játékosokkal dolgozunk. Éremre hajtunk – fogalmazott lapunknak Mihók Attila, akit arról is kérdezünk, miként oldható meg, hogy a klubéletben konkrét riválisa, Benczur Márton (a bajnok UVSE edzője) is szakmai stáb tagja.

– Márton remek szakember, én állítottam össze a stábot, kértem, hogy csatlakozzon. Szóval, egy célért küzdünk, partnerként tekintünk egymásra, és jó az összhang. A csapat egységes és belátásom szerint jóval többre is képesek vagyunk, amit eddig mutattunk. Le akarjuk győzni az ausztrálokat.