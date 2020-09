Kulcsár Anitát választotta a közönség

A Dunaferr NK 2005 januárjában autóbalesetben elhunyt világklasszisát, Kulcsár Anitát választották meg a szurkolók a Magyar Kézilabda Hírességek Csarnoka tizenegyedik női tagjává – közölte hétfőn a Magyar Kézilabda Szövetség.

Kulcsár Anita több ezer szavazó voksa nyomán végzett az első helyen, szoros versenyben egy másik beálló, Pádár Ildikó előtt, a harmadik a szintén a Dunaferrben is szereplő Németh Helga lett, a negyedik Dunaújváros egyik legendája, Kocsis Erzsébet.

A szövetség honlapja felidézi, a mindössze 28 évesen, tragikus autóbalesetben elhunyt szerencsi születésű, majd pályafutását Nyíregyházán kezdő Kulcsár Anita 168 válogatottsággal, valamint ezeken a mérkőzéseken szerzett 403 góllal büszkélkedhetett. A nemzeti csapatban 1996-ban mutatkozott be, 2000-ben olimpiai ezüst­érmes, 2003-ban vb-ezüst­érmes, a 1998-as és 2004-es Eb-n bronzérmes, a 2000-es romániai kontinensviadalon pedig Európa-bajnok lett. 1999-ben a Győrrel döntőt játszott az EHF-kupában, 2004-ben, első dunaújvárosi szezonjában pedig a magyar bajnoki cím, valamint a Magyar Kupa-győzelem is összejött a Dunaferrel.

A 2004-es évre vonatkozó, 2005 év elején indított Év kézilabdázója szavazáson, amelyet a Nemzetközi Kézilabda Szövetség szervezett, toronymagasan nyert Kulcsár Anita, az összes szavazat 65,7 százalékát kapta, ezzel – szívbe markolóan fájdalmas módon – posztumusz ő lett a 2004-es évben a világ legjobb női kézilabdázója.