Közösségépítő edzőtáborozás

A Dunaferr SE és a Gurics György BDSE közösen edzőtábort szervezett a hónap elején Mezőfalván, huszonhét gyermek és négy edző részvételével.

Tombor István vezetőedző tájékoztatása szerint a tornatermi edzések mellett számos szabadtéri programot is szerveztek. – A kemény edzéseket mindennapos számháborúval, rollerezéssel, különböző akadálypályák teljesítésével és fagy­laltozással pihenték ki a gyerekek és a trénerek. A szőnyeg­edzéseken a már ismert birkózótechnikák átismétlése mellett új fogásokat is tanulhattak a fiatalok, de rendszeresen sor került küzdő és játékos birkózásra is. Az utolsó előtti napon a szülők, gyerekek és edzők közös szalonnasütést szerveztek, ami kiváló hangulatban telt és az összetartó jó közösség kialakításának szempontjából igen fontos volt.